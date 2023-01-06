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【內房鬆綁】中國據報計劃放寬融資「三道紅綫」　內房股急彈、龍光升近逾8%

股市 17:22 2023/01/06

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中國據報計劃放寬融資「三道紅綫」　內房股急彈

中國當局擬再為房地產行業鬆綁，據外電引述知情人士指，中國金融監管部門據悉計畫放寬房企融資的「三道紅綫」考核，將試點過渡期「死綫」由今年中延長至少6個月，並放寬負債增速上限。

消息刺激內房股急彈，龍光 （03380） 升8.6%，報1.39元，時代中國 （01233） 彈3.6%，報1.68元，碧桂園 （02007） 彈5.9%，報3.03元，旭輝 （00884） 彈2.4%，報1.3元。其餘內房亦普遍升逾3%。

消息指，監管部門亦計劃上調房企負債年度增速上限，其中對「三線四擋」中達到綠檔的企業，不再設年度負債增速上限，且「綠檔」企業拿地可以用保函代替保證金。據指，相關方案仍在審議中，相關舉措可能會調整。

「三道紅綫」為中國當局於2020年下旬提出，要求房企扣除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1，並按照踩綫數目分為「紅、橙、黃、綠」四檔。監管部門要求試點房企在2023年6月30日前完成降負債目標。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：袁諾曦

港股 龍光集團（03380） 旭輝控股集團（00884） 旭輝 碧桂園（02007） 中國市場 中國
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