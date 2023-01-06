【CES 2023】高通推Android手機衛星訊息功能　非緊急情況都用得

▲ 與蘋果的「緊急求助」功能一樣，用戶需要走到看到清晰天空的戶外，才能使用衛星通訊服務。（法新社）

蘋果（Apple）、華為去年均推出了「緊急求助」（Emergency SOS）功能，允許iPhone 14系列、華為Mate 50系列與衛星連接以發送緊急短訊，此後各大科企亦爭相部署衛星通訊市場。高通（Qualcomm）在CES 2023上宣布，將會為Android手機推出衛星訊息功能「Snapdragon Satellite」，而且在緊急和非緊急狀況下都可發送訊息。

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高通表示，與衛星電話製造商Iridium合作研發的衛星訊息功能，預計將於今年下半年起在Android手機上使用。只要該手機是配備了高通SOC及X70處理器，就能連接到Iridium 的衛星網絡，並發送衛星訊息。

與蘋果的「緊急求助」功能一樣，用戶需要走到看到清晰天空的戶外，才能使用衛星通訊服務。當啟用後，屏幕上的訊息就會提供指導，告訴你將手機指向哪個方向，以便連接到衛星。

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但與一般短訊應用相比，衛星訊息會限制在140個字節或大約160個字符，而且無法發送照片和影片。但較蘋果「緊急求助」功能優勝的地方是，Snapdragon Satellite也可用於非緊急狀況，意味用戶在任何時候也可使用該功能，與住在偏遠或沒有通訊網絡地區的家人朋友作日常聯絡。

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責任編輯：陳卓賢