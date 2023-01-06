【綠色債券】機管局發行30億美元債券、包括5年期綠債　獲超購近8倍更勝去年

▲ 【綠色債券】機管局發行總額30億美元債券定價 包括5年期綠債

繼港府本周發售等值57.5億美元綠色債券後，香港機管局發行30億美元債券，最新已成功定價。機管局本輪發行的債券，包括3年期、5年期、7年期和10年期，全屬美元計價債券，當中5年期屬綠色債券，為機管局去年發行10億美元綠債後，再次參與綠債發行。

綜合市場消息，相關債券定價如下：

年期 發行額（美元） 初始定價範圍 最終定價 3年期 5億 T+105基點 T+70基點 5年期 10億 T+135基點 T+90基點 7年期 7億 T+160基點 T+115基點 10年期 8億 T+185基點 T+125基點

參與是次機管局發債的投行包括瑞銀、滙豐、渣打、美銀和摩通大通。

超購近8倍勝去年 息口大升機會減利好發債

瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國接受本報訪問時指出，機管局是次發債，總訂單高峰值接近260億美元，相當於超購近8倍。參考去年初機管局發債40億美元，當時獲112億美元訂單，超購近3倍。

對於今年機管局發債認購更為火熱，瑞銀亞洲可持續性債務融資部主管楊詠程指出，受去年利息急速上行影響，投資者參與債務資本市場（DCM）時相當審慎。隨美國國債息率從高位回落，外界對息口再大幅上行憂慮降低，都令市場對新發行債券需求回升。他補充，機管局今次發行債券年期較短，也能吸引以往未有參與的投資者，包括對短年期債興趣更大的央行機構。

李鎮國表示，單計2023年首周，香港、韓國政府相關機構都有大型債券發行，全周市場集資規模逾100億美元，相信今年債務市場前景較去年樂觀。

不過，他補充，即使內地近期對內房有更多流動性支持措施，但受累過去一年內房債市低谷，內房離岸債發行成本依然偏高，而且售樓情況有待恢復，相信內房離岸債發行量短期難以明顯改善。

機管局是次發債將會用於三跑系統、綠色項目和一般融資用途。

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編輯：麥德銘