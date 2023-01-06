【vivo新機】vivo X90系列攻港　售價6,498元起

▲ X90及X90 Pro售價分別為6,498港元及8,688港元，即日至1月11日接受預購及登記。（vivo）

Vivo旗艦機X系列誕生10周年，日前在香港發布最新款vivo X90 系列手機，除繼續採用與蔡司共同研發的聯合影像系統外，更首次引入自研VCS仿生光譜技術，優化鏡頭色彩訊息接收度。X90及X90 Pro售價分別為6,498港元及8,688港元，即日至1月11日接受預購及登記。

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vivo X90和vivo X90 Pro均配備6.78吋AMOLED螢幕，解像度2,800 x 1,260，支援螢幕指紋辨識、120Hz更新率和300Hz觸控採樣率，搭配12GBRAM + 8GBROM 內存融合3.0技術。vivo X90 Pro內置4,870mAh電池，支援120W有線和50W無線快充，而vivo X90則內置4,810mAh電池支援120W有線快充。

採用天璣9200處理器 + 自家研發芯片V2

性能方面，X90系列採用聯發科最新的天璣9200處理器，搭配自家研發芯片V2，結合UFS4.0+MCQ多循環隊列組合，將CPU與UFS之間的數據交換通路擴展至8條，將提升CPU的數據併發處理能力。

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此外，vivo X90首次引入自研VCS仿生光譜技術，仿生人眼視覺精準還原人眼的色彩訊息接收度，對比於X80系列實現雜訊控制能力提升20%，色彩還原度提升15%，前置優化光信號，其中X90 Pro的相機更搭載以IMX989為基礎打造的蔡司一英吋T*主攝鏡頭。

Q9超視網膜護眼螢幕 有效降低有害藍光

為降低用戶因長時間注視螢幕帶來的視力損傷，vivo X90系列採用京東方全新一代Q9超視網膜護眼螢幕，具有SGS護眼螢幕認證，有效降低有害藍光，而且防塵防水兼備。

相比上一代Q8功效，新Q9具有高達2160Hz的PWM高頻調光頻率，能在夜晚大幅降低視覺疲勞度。與X80系列比較，螢幕功耗更降低15%，亮度提升20%，有害藍光控制在6%以內，螢幕壽命也提升10%。

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責任編輯：陳卓賢