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【烏克蘭戰爭】普京下令停戰36小時 烏批偽善另有意圖

環球政治 10:45 2023/01/06

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續超過10個月，雙方陷入僵持。俄羅斯總統普京下令，因近日為東正教的聖誕節，要求俄軍停戰36小時。但烏克蘭總統連斯基批評，行動為阻止烏軍攻勢，有官員更斥普京暫時停戰是「偽善」。

【烏克蘭戰爭】俄兵被指違規用手提電話 累據點曝露被炸 【下一頁】

克里姆林宮周四（5日）發表聲明，指普京（Vladimir Putin）聽從俄羅斯東正教會建議，向國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）下令，暫時與烏克蘭停戰36小時，至周六晚上（7日）為止。

俄羅斯東正教會主教長基里爾（Patriarch Kirill）同日稍早促請，於聖誕節停戰讓教徒參加教堂禮拜。按照儒略曆（Julian calendar），東正教會在每年1月7日慶祝聖誕節。

但澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日批評，俄國希望利用停戰，阻止烏軍在東部頓巴斯地區（Donbas）的攻勢，然後向地區加強兵力及武器裝備部署。他指俄軍舉動於事無補，只會增加總體傷亡。

【烏克蘭戰爭】俄認遇襲釀63死 烏批俄圖延長戰爭 【下一頁】

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）狠批，俄國宣布停戰是偽善行為，強調俄軍必須撤出佔領地區，否則停火只是一時。波多利亞克亦批評停戰是俄國作態宣傳，意圖塑造「人性」形象，向歐洲國家及烏克蘭施壓。

烏克蘭外長庫列巴（Dmitro Kuleba）則指普京多次忽視澤連基的和談立場，加上早前平安夜及元旦日的襲擊，已充分反映俄國根本不會在宗教日子停止軍事行動。

美國總統拜登（Joe Biden）形容，俄軍暫時停戰只是普京想要稍作喘息。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）亦表明，如普京真想停戰應該撤兵，直言所謂停火不會為生活在俄國控制的民眾帶來自由及安全。

英國外交大臣祁湛明（James Cleverly）亦表明，36小時停火對推動和平毫無幫助。

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責任編輯：吳漢培

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