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【Tesla減價】Tesla中國3個月內再減價　Model 3 23萬人幣入場、Model Y九折出售　美股盤前跌超過4%

股市 18:39 2023/01/06

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【TSLA】Tesla國產車不足3個月後再度減價　

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）的中國版Model 3及Model Y不足3個月後再度減價。Tesla中國官網顯示，中國國產Model 3車型起售價由之前的26.59萬元（人民幣‧下同）降至22.99萬元，大減13.5%；而Model Y車型起售價從之前的28.89萬元降至25.99萬元，降幅達一成。

Tesla盤前跌幅擴大至超過4%，暫報105.27美元。

外電報道，不止中國內地，日本Tesla最新也調低Model 3和Model Y價格約一成。

Tesla對外事務副總裁陶琳於微博發文表示，Tesla價格調整的背後，涵蓋了無數工程創新，實質上是獨一無二的成本控制之極佳定律，包括不限於整車集成設計、產線設計、供應鏈管理、甚至以毫秒級優化機械臂協同路線，從「第一性原理出發」，堅持以成本定價，以實際行動響應國家號召，促進經濟發展，釋放消費潛力。

Tesla 中國更新全線產品定價　入場門檻解至23萬人幣　香港定價高三成

按最新售價，中國國產Model 3包括後輪驅動版（起售價22.99萬元）和高性能版（起售價32.99萬元）兩款車型，預計交付日期為1至4周。參考香港Tesla官網，Model 3未計稅項前售價從34.12萬港元起，較內地國產版同款貴3成。

至於Model Y 則包括後輪驅動版（起售價25.99 萬元）、長續航版（雙電機全輪驅動，起售價30.99 萬元）、高性能版（雙電機全輪驅動，起售價35.99 萬元）三款車型，預計交付日期為1至4周。

另外，Tesla還正式公佈了全新Model S 與Model X 中國市場售價。

Model S雙電機全輪驅動版78.99萬元起，Model S Plaid三電機全輪驅動版100.99萬元起；Model X雙電機全輪驅動版87.99萬元起，Model X Plaid 三電機全輪驅動版103.99萬元起。上述車型將於2023 年上半年開啟中國內地交付。

日前，中國乘聯會（CPCA）發布的數據顯示，Tesla12月在中國僅交付55,796萬輛電動車，按年跌21%，又較11月減少44%，創下5個月以來最低水平。

Tesla削入場門檻，比亞迪反推高端品牌挑戰百萬元級市場，首兩款「仰望」產品外型可見【下一頁】

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？     艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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編輯：姚卓然

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