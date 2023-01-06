  • 21°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla中國不足3個月後再度減價　國產Model 3售價大減逾13%、Model Y減價一成

股市 10:34 2023/01/06

分享：

分享：

【TSLA】Tesla國產車不足3個月後再度減價　

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）中國版Model 3及Model Y不足3個月後再度減價。中國官網顯示，中國國產Model 3車型起售價由之前的26.59萬元（人民幣‧下同）降至22.99萬元，大減13.5%。而Model Y車型起售價從之前的28.89萬元降至25.99萬元，降幅達一成。

按最新售價，中國國產Model 3包括後輪驅動版（起售價22.99萬元）和高性能版（起售價32.99萬元）兩款車型，預計交付日期為1至4周。

至於Model Y 則包括後輪驅動版（起售價25.99 萬元）、長續航版（雙電機全輪驅動，起售價30.99 萬元）、高性能版（雙電機全輪驅動，起售價35.99 萬元）三款車型，預計交付日期為1至4周。

另外，Tesla還正式公佈了全新Model S 與Model X 中國市場售價。Model S雙電機全輪驅動版78.99萬元起，Model S Plaid三電機全輪驅動版100.99萬元起；Model X雙電機全輪驅動版87.99萬元起，Model X Plaid 三電機全輪驅動版103.99萬元起。上述車型將於2023 年上半年開啟中國內地交付。

日前，中國乘聯會（CPCA）發布的數據顯示，Tesla12月在中國僅交付55,796萬輛電動車，按年跌21%，又比11月減少44%，創下5個月以來最低水平。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？     艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

 

相關文章：

【TSLA】Tesla中國再推保險補貼方案、最多減八千人幣　蔚來大瀉一成

【TSLA】國產Model Y 有望減價？ Tesla中國：不實消息

【TSLA】Tesla下調中國Model 3及Model Y起步價約5%　Model Y後驅版更減近3萬元人幣

編輯：姚卓然

Tesla 電動車 汽車 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【吉利175】極氪目標今年銷售翻倍　計劃年內進軍歐洲

下一篇文章

【ET開市直擊】復常概念股、中概股衝定縮？追落後股有咩選擇（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【換新鈔派利是】滙豐渣打換新鈔預約名額爆滿　中銀、滙豐、渣打1月5日至21日安排換新鈔服務
【換新鈔派利是】滙豐渣打換新鈔預約名額爆滿　中銀、滙豐、渣打1月5日至21日安排換新鈔服務
【美股收市】就業仍勁 憂重手加息 道指挫339點 納指跌1.5%
【美股收市】就業仍勁 憂重手加息 道指挫339點 納指跌1.5%
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【渣打2888】渣打高開近6%　阿布扎比銀行稱收購進程結束
【渣打2888】渣打高開近6%　阿布扎比銀行稱收購進程結束
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款