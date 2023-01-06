【TSLA】Tesla中國不足3個月後再度減價　國產Model 3售價大減逾13%、Model Y減價一成

▲ 【TSLA】Tesla國產車不足3個月後再度減價

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）中國版Model 3及Model Y不足3個月後再度減價。中國官網顯示，中國國產Model 3車型起售價由之前的26.59萬元（人民幣‧下同）降至22.99萬元，大減13.5%。而Model Y車型起售價從之前的28.89萬元降至25.99萬元，降幅達一成。

按最新售價，中國國產Model 3包括後輪驅動版（起售價22.99萬元）和高性能版（起售價32.99萬元）兩款車型，預計交付日期為1至4周。

至於Model Y 則包括後輪驅動版（起售價25.99 萬元）、長續航版（雙電機全輪驅動，起售價30.99 萬元）、高性能版（雙電機全輪驅動，起售價35.99 萬元）三款車型，預計交付日期為1至4周。

另外，Tesla還正式公佈了全新Model S 與Model X 中國市場售價。Model S雙電機全輪驅動版78.99萬元起，Model S Plaid三電機全輪驅動版100.99萬元起；Model X雙電機全輪驅動版87.99萬元起，Model X Plaid 三電機全輪驅動版103.99萬元起。上述車型將於2023 年上半年開啟中國內地交付。

日前，中國乘聯會（CPCA）發布的數據顯示，Tesla12月在中國僅交付55,796萬輛電動車，按年跌21%，又比11月減少44%，創下5個月以來最低水平。

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編輯：姚卓然