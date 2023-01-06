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【石Sir午市閒談】今日推介比亞迪、波司登 　並分析受壓股銀河娛樂

股市 12:30 2023/01/06

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恒生指數中午收報21162點，升110點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介比亞迪 （01211） 、波司登 （03998） ，並分析受壓股銀河娛樂 （00027） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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