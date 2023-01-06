【數據點睇】1月中國零售業景氣指數止跌回升 客單價水平漲幅顯著

中國商業聯合會周五（6日）發布1月份中國零售業景氣指數（CRPI）為50.3%。較上月回升1.6個百分點，結束之前下跌的走勢。受中央經濟工作會議促消費政策提振，消費意願得到釋放，加上元旦、春節假期消費較為集中，反映零售企業本月經營信心明顯增強。

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從行業分類看，商品經營類指數為50.8%，較上月小幅回升2.6個百分點；租賃經營類指數為50.6%，較上月微降0.8個百分點；電商經營類指數為48.4%，較上月微升0.3個百分點。其中，客單價水平指數為54.7%，較上月大幅回升6.2個百分點，顯示商品經營類企業預期本月消費將明顯復甦，消費水平有所回升。

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據分析，1月份零售業景氣度雖同比不及往年，但借助元旦春節假期消費因素，按月變幅已大幅攀升，而且隨着消費不同領域恢復、收入預期改善和居民儲蓄釋放，料國內零售業整體正逐步走出寒冬。

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撰文：林衛