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【券商點睇】布局LNG清潔能源產業鏈 中船租賃入新賽道

股樓投資 10:32 2023/01/06

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光大證券指出，中國船舶租賃（03877）布局海上清潔能源裝備全產業鏈，獲得了先發優勢。公司深耕LNG裝備領域，截至去年6月底擁有LNG船、LPG船、超大型氣體運輸船（VLGC）、大型浮式LNG-FSRU等20艘清潔能源裝備。同時，通過與上下游企業建立戰略合作，布局LNG貿易全產業鏈。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

隨着天然氣作為清潔能源價值凸顯，全球供需量陡增。去年首7個月，全球共訂購103艘LNG運輸船，突破歷史新高，比2021年同期增長184%。該行預計，2022至2024年LNG船舶訂單將保持較高水平。基於新造船市場量價齊飛、供不應求的局面將外溢利好租賃市場發展。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁

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近期航運市場好轉，船東對於提升運力的需求大幅提升。環保要求對於可替代清潔能源的需求提升，船舶自身環保要求不斷提升，這些因素有望使公司利潤水平持續、快速地增長。光大證券維持公司盈利預測，以及「買入」評級不變。

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撰文：林衛

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航運 天然氣 港股 買入 中國船舶租賃（03877）

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