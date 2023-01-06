【券商點睇】布局LNG清潔能源產業鏈 中船租賃入新賽道

光大證券指出，中國船舶租賃（03877）布局海上清潔能源裝備全產業鏈，獲得了先發優勢。公司深耕LNG裝備領域，截至去年6月底擁有LNG船、LPG船、超大型氣體運輸船（VLGC）、大型浮式LNG-FSRU等20艘清潔能源裝備。同時，通過與上下游企業建立戰略合作，布局LNG貿易全產業鏈。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

隨着天然氣作為清潔能源價值凸顯，全球供需量陡增。去年首7個月，全球共訂購103艘LNG運輸船，突破歷史新高，比2021年同期增長184%。該行預計，2022至2024年LNG船舶訂單將保持較高水平。基於新造船市場量價齊飛、供不應求的局面將外溢利好租賃市場發展。

【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

近期航運市場好轉，船東對於提升運力的需求大幅提升。環保要求對於可替代清潔能源的需求提升，船舶自身環保要求不斷提升，這些因素有望使公司利潤水平持續、快速地增長。光大證券維持公司盈利預測，以及「買入」評級不變。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





撰文：林衛