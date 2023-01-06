【人仔點睇】中國經濟加快復甦預期強化 人民幣在岸價升穿6.9

隨着美元回軟，人民幣顯著轉強，周五（6日）人民幣在岸價已升穿6.9，早上報6.86水平，重返6.8的區間，相比去年最低位，人民幣在岸價曾見7.32水平，不足3個月回升了超過6%。中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，疫情防控政策的逐漸優化，預計疫情對經濟復甦的影響將減弱，經濟社會生活將逐漸回歸正軌，市場對於2023年經濟增長信心更強。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

王有鑫又指出，滙率上漲得益於交易面的支撐。年底前後，出於流動性需要，企業結滙有所增加。境外機構對中國經濟加快復甦的預期強化，紛紛看好人民幣資產，跨境資本流入也在增加。此外，政策的提振效應也在增強，包括銀行間人民幣外滙市場交易時段的延長、貨幣籃子權重的調整以及美元權重的下調，進一步優化了滙率形成機制，拓展了外滙市場深度和廣度，為全球投資者投資人民幣資產以及進行風險對衝提供了更多便利。

【延伸閱讀】大行點睇： 光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，2023年中國經濟基本面持續修復和溫和通脹，將有利於人民幣滙率保持穩定。綜合經濟基本面與國際收支面考慮，預計2023年人民幣滙率整體將呈現雙向波動、溫和回升、逐步趨近長期合理區間的走勢。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982】





撰文：林衛