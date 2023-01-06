  • 20°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 10:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人仔點睇】中國經濟加快復甦預期強化 人民幣在岸價升穿6.9

股樓投資 10:24 2023/01/06

分享：

分享：

隨着美元回軟，人民幣顯著轉強，周五（6日）人民幣在岸價已升穿6.9，早上報6.86水平，重返6.8的區間，相比去年最低位，人民幣在岸價曾見7.32水平，不足3個月回升了超過6%。中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，疫情防控政策的逐漸優化，預計疫情對經濟復甦的影響將減弱，經濟社會生活將逐漸回歸正軌，市場對於2023年經濟增長信心更強。

【同場加映】溫股知新：恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

王有鑫又指出，滙率上漲得益於交易面的支撐。年底前後，出於流動性需要，企業結滙有所增加。境外機構對中國經濟加快復甦的預期強化，紛紛看好人民幣資產，跨境資本流入也在增加。此外，政策的提振效應也在增強，包括銀行間人民幣外滙市場交易時段的延長、貨幣籃子權重的調整以及美元權重的下調，進一步優化了滙率形成機制，拓展了外滙市場深度和廣度，為全球投資者投資人民幣資產以及進行風險對衝提供了更多便利。

【延伸閱讀】大行點睇： 光大睇明年恒指目標23000點 重點推薦8隻股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，2023年中國經濟基本面持續修復和溫和通脹，將有利於人民幣滙率保持穩定。綜合經濟基本面與國際收支面考慮，預計2023年人民幣滙率整體將呈現雙向波動、溫和回升、逐步趨近長期合理區間的走勢。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【http://imoney.hket.com/article/3399982


撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
外滙 人民幣 中國

上一篇文章

【券商點睇】布局LNG清潔能源產業鏈 中船租賃入新賽道

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】小豆島景色+直島藝術品2.0 $30街渡遊橋咀仿日本之旅
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

年青夫婦「租轉買」　認為供樓當儲蓄　580萬購屯門海典軒
年青夫婦「租轉買」　認為供樓當儲蓄　580萬購屯門海典軒
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬
【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【放寬措施】澳門8日起放寬防疫限制　往澳門最新交通詳情一覽
【放寬措施】澳門8日起放寬防疫限制　往澳門最新交通詳情一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款