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【異動｜生科股】再鼎醫藥抽升四成　治療肺癌藥研究達到主要終點總生存期

股市 09:46 2023/01/06

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【異動｜生科股】再鼎醫藥抽升四成　治療肺癌藥研究達到主要終點總生存期

再鼎醫藥 （09688） 宣布，評估腫瘤電場治療聯合標準療法治療4期非小細胞肺癌的安全性和有效性的LUNAR研究達到了主要終點總生存期。公司從NocoCure Limited處獲得在中國內地、香港、澳門和台灣 地區開發和商業化腫瘤電場治療的獨家授權。

再鼎醫藥抽升四成，報37.9元，創近四個月高。

公司指，Novocure計劃在未來的醫學會議上公佈LUNAR研究的全部結果。Novocure預計將於2023 年下半年向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交上市前批准申請。Novocure還預計在向 FDA提交申請的同時在歐盟申請CE標誌。

公司指，LUNAR研究是一項關鍵的、開放標籤的隨機研究， 評估腫瘤電場治療（TTFields）聯合標準療法治療在以鉑類為基礎治療期間或之後進展的4 期非小細胞肺癌（NSCLC）的安全性和有效性。LUNAR研究還顯示，與單獨接受免疫檢查點抑制劑治療的患者相比，接受腫瘤電場治療聯合免疫檢查點抑制劑（ICI）治療的患者的總生存期有統計學上顯著且臨床意義的改善。參加該研究試驗組的患者對腫瘤電場治療 的耐受性良好。

再鼎醫藥創始人、董事長兼 CEO杜瑩表示，公司對腫瘤電場治療有望解決全球肺癌患者未被滿足的醫療需求感到興奮。肺癌是中國最常見的癌症，每年約有70萬新發非小細胞肺癌患者。公司非常高興能為LUNAR研究作出貢獻。這次合作是雙方攜手共贏的又一典範。

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編輯：姚卓然

 

 

再鼎醫藥（09688） 治療 癌症 肺癌
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