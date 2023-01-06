【大行看法】美銀：美國仍要加息75點子　經濟衰退不能阻擋儲局行動

▲ 美銀：美國仍要加息75點子 經濟衰退不能阻擋儲局行動

美銀首席經濟師Ethan Harris表示，美國聯儲局希望通過經濟衰退，向市場表達正認真地降低通脹，並預期儲局將會至少再加息75點子，將聯邦基金利率目標推升至5厘至5.25厘，也不會因衰退而暫停，直至見到清晰的證據顯示勞動市場降溫及服務通脹回落。

Ethan Harris指，「市場不相信儲局在對抗通脹方面是認真。我認為他們錯了。我認為儲局將展示比市場預期更多的東西」。

他指，儘管儲局可能願意冒險推動通脹回落，但利率有可能使經濟陷入衰退，尤其是勞動力市場等通脹指標仍然熾熱。他續指，雖然11月份通脹降至7.1%，但這主要是由於短期變量所致，儲局正在關注長期通脹壓力。

Ethan Harris認為，儲局表示希望經濟疲弱，是「非常友好的方式」表達想要經濟衰退。事實上，這是一個訊號，即是衰退不足以煞停儲局的行動。

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編輯：袁諾曦