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【港產美股】尚乘數科HKD再度炒起、股價單日急升2倍　下周三解禁限售股份

股市 09:06 2023/01/06

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【港產美股】尚乘數科HKD再度炒起、股價單日急升2倍　下周三解禁限售股份

去年爆炒的港產美股尚乘數科（AMTD Digital，美：HKD）事隔半年後再度回到投資者的視綫之中。在距離限售期解禁不到一周之際，尚乘數科昨（5日）又再炒升，最後收升近2倍，報29.95美元，成交額大增至11億美元。

尚乘數科昨日開市已彈高69.6%，報16.96美元，其後更是快速抽升，曾一度飆升277%至37.72美元，為自9月14日以來的最大盤中漲幅。從帳面上看，股價大漲為公司市值增加了近37.4億美元。

根據7月15日的招股說明書，包括美國上市的母公司AMTD IDEA Group在內的IPO前的股東、董事和高管須遵守一項鎖定期協議，在今年1月11日（下周三）之前不得出售股票。

去年7月下旬，尚乘數科從半個月間由7.8美元招股價爆升數百倍，最高見2555.3美元，惹起港美投資者關注。公司周四收盤價為29.95美元，已較IPO價格7.8美元上漲2.8倍。不過，即使單日大漲，該股股價仍較去年8月份一度高達2555.3美元的高位下跌近99%。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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編輯：姚卓然

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