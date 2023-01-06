【港股市況】美團跌逾4%　內房造好、碧桂園升近6%　恒指回吐跌60點失二萬一（不斷更新）

港股回吐，失守21000點。美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 升2%，中國據報計劃放寬融資「三道紅綫」，內房造好，碧桂園 （02007） 升近6%，恒生指數高開168點，其後走勢反覆向下，恒指全日跌60點，收報20991點，成交1482.8億元。科指跌1.4%，報4431點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 升2%，內房造好，碧桂園 （02007） 升近6%，恒指跌60點，收報20991點，成交1482.8億元。科指跌1.4%，報4431點。

【16：00】恒指U盤前跌45點，報21007點。

【15：36】【MPF】積金局：積金易進度料延遲8個月 承辦商電盈企業方案稱受人才短缺影響

【15：32】恒指尾市跌約45點，報21007點。

【15：24】移卡 （09923） 升逾22%，破頂高見29.5元。

【15：14】理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 跌逾6%，蔚來 （09866） 跌逾4%。

【15：03】大市轉升3點，報21055點，午後曾低見20862點，科指跌1.1%，報4447點。

【14：48】恒指最新於21000點關口爭持，恒指跌約40點，報21011點，科指跌1.5%，報4428點。

【14：44】【內房危機】中國恒大據報下周三與離岸債券持有人舉行首次面對面會議 屬債務違約一年多以來首次

【14：04】美團 （03690） 跌幅擴至逾4%，騰訊 （00700） 升幅全消，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，100元關口爭持。

【13：38】【百度9888】中資科網巨頭輪流訴不滿？ 李彥宏：「馬化騰說的問題，百度都有」

【13：26】恒指跌近100點，報20959點，跌92點，跌穿二萬一，科指跌1.2%，報4439點。

【13：21】商湯 （00020） 股價跌半成，低見2.13元。

【13：20】美團 （03690） 跌近3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升幅收窄至1%。

【13：18】大市轉跌約35點，報21017點，試二萬一支持。科指跌0.9%，報4455點。

【13：13】恒指升幅再次收窄，最新升近20點，報21071點，升19點；科指轉跌0.3%，報4478點。

【13：08】李寧 （02331） 跌0.2%，安踏 （02020） 跌逾2%，特步 （01368） 跌近2%。

【13：00】港股午後初段升近100點，報21149點，升97點；科指升0.5%，報4515點。

【12：34】【中港通關】冠忠巴士半日升近2% 周日起逐步恢復跨境運輸服務

【12：00】恒指半日升110點，報21162點，成交799億元。科指升0.6%，報4520點。ATM個別走，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 跌逾1%。滙豐 （00005） 升2%，渣打 （02888） 升逾4%破頂，友邦 （01299） 續跌1%。內房股造好，其中碧桂園 （02007） 升逾5%。

【11：43】信能低碳 （00145） 升近9成，高見0.35元，成交74萬元。

【11：40】銀娛 （00027） 跌幅擴大至逾4%，金沙 （01928） 跌逾2%。

【11：32】內地股市半日向上，上證半日升0.4%，深證升0.8%，創業板指升1.5%。

【11：23】【內房危機】內房再鬆綁 中國據報計劃放寬「三道紅綫」考核

【11：14】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。大市升幅擴至約200點，高見21262點，科指升1.1%，報4543點。

【11：10】【綠色債券】機管局發行總額30億美元債券定價 包括5年期綠債

【11：08】碧桂園 （02007） 升近6%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升4%，中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾3%。

【10：46】恒指最新轉升81點，報21133點，科指升0.6%，報4519點。

【10：46】【吉利175】極氪目標今年銷售翻倍 計劃年內進軍歐洲

【10：30】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾1%撐市，美團 （03690） 跌逾2%。另外，小米 （01810） 跌1%，京東 （09618） 升1%。

【10：27】大市最新反覆偏軟，跌約20點，報21031點；科指微跌不足1點，報4492點。

【10：14】濠賭股向下，銀娛 （00027） 跌3%，金沙 （01928） 跌1%。另外，永利 （01128） 跌0.1%，澳博 （00880） 跌近2%，新濠 （00200） 跌0.3%，至於美高梅 （02282） 則升逾2%。

【10：07】金山雲 （03896） 股價回吐逾7%，低見2.92元。

【10：03】恒指最新轉跌約10點，低見21041點。科指升0.2%，報4503點。

【09：58】昨日造好旳創維 （00751） ，股價今早再升逾7%，高見4.18元。

【09：51】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至逾8%，高見55.3元。

【09：48】友邦 （01299） 跌幅擴大至近3%，低見86.5元。

【09：47】大市升幅收窄，恒指最新升約15點，科指升0.2%。

【09：47】【異動｜生科股】再鼎醫藥抽升四成 治療肺癌藥研究達到主要終點總生存期

【09：39】索信達 （03680） 逆市挫逾6成，破底低見0.5元，成交2112.2萬元。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 逆市偏軟跌0.7%。

【09：35】奈雪的茶 （02150） 早段逆市跌8%，低見6.9元，成交2.5億元。

【09：32】再鼎醫藥 （09688） 升35%，早段高見40元。再鼎醫藥夥納斯達克上市公司Novocure公布，針對非小細胞肺癌LUNAR研究達到其主要終點，展示出與單獨使用標準療法相比，總生存期在統計學上有顯著且具有臨床意義的改善。

【09：30】內房股造好，中海外 （00688） 升逾5%，潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾4%。

【内房危機】内地據報為房地產佣金設上限 介乎物業售價2%至2.5%

【09：26】新東方在綫 （01797） 擬改名東方甄選，股價今早高開逾2%。

【教育股】新東方在綫擬改名東方甄選East Buy 轉向直播電商業務將有長遠增長

【09：25】復星國際 （00656） 股價逆市低開逾1%。

【復星系】復星國際出售4公司股權 套現67億人幣

【09：24】折讓8.7%配股的微盟 （02013） ，股價逆市跌逾4%。

【09：24】佐丹奴 （00709） 發盈喜，股價高開逾7%。

【盈喜盈警】佐丹奴盈喜料全年多賺42% 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【09：21】滙豐 （00005） 升逾2%，渣打 （02888） 升逾5%，友邦 （01299） 續跌逾2%，恒指高開168點，開報21220點，科指升1.3%，報4552點。

【友邦1299】友邦、人保旗下公司被銀保監指償付能力數據不真實

【09：14】期指開報21315點，升98點。

【08：24】恒指黑期升約217點，報21263點，道指期貨升44點，報33114點。

【08：13】【新冠疫苗】康希諾新冠疫苗臨床研究 取得積極的階段性數據

【07：58】【新股IPO】粉筆2469以9.9元上限定價 一手中籤率為7.6%（附分配結果連結）

【07：45】【配股潮】微盟折讓8.7%配股 淨籌15.7億元

【07：45】【渣打2888】渣打倫敦曾升21% 收市升7% 阿布扎比銀行稱收購進程結束

【07：45】港股ADR收報21304點，升251點。滙豐 （00005） ADR折合報52.77元，較港收市價高1.52元或3%。騰訊 （00700） ADR折合報352.22元，較港收市價高4.42元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.16元，較港收市價高2.56元或2.6%。

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【07：30】俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠超預期，12月增加23.5萬人，遠高於預期的15萬人，加上首領失業救濟金人數遠低過預期，反映勞動力市場仍然保持強勁，勞動力緊張繼續加添息口壓力。道指低開後跌勢擴大，曾最多跌457點或1.4%，失守33000關，納指亦曾急跌160點或1.5%。道指跌339點，報32930點；標指跌44點，報3808點；納指跌152點或1.5%，報10305點。美滙指數最新報105.1，升0.8%。

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【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力

責任編輯︰梁浩碩