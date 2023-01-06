  • 23°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】美團跌逾4%　內房造好、碧桂園升近6%　恒指回吐跌60點失二萬一（不斷更新）

股市 16:12 2023/01/06

分享：

分享：

港股回吐，失守21000點。美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 升2%，中國據報計劃放寬融資「三道紅綫」，內房造好，碧桂園 （02007） 升近6%，恒生指數高開168點，其後走勢反覆向下，恒指全日跌60點，收報20991點，成交1482.8億元。科指跌1.4%，報4431點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +9
    +8

即市走勢︰

【16：10】美團 （03690） 跌逾4%，阿里巴巴 （09988） 升2%，內房造好，碧桂園 （02007） 升近6%，恒指跌60點，收報20991點，成交1482.8億元。科指跌1.4%，報4431點。

【16：00】恒指U盤前跌45點，報21007點。

【15：36】【MPF】積金局：積金易進度料延遲8個月　承辦商電盈企業方案稱受人才短缺影響

【15：32】恒指尾市跌約45點，報21007點。

【15：24】移卡 （09923） 升逾22%，破頂高見29.5元。

【15：14】理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 跌逾6%，蔚來 （09866） 跌逾4%。

【15：03】大市轉升3點，報21055點，午後曾低見20862點，科指跌1.1%，報4447點。

【14：48】恒指最新於21000點關口爭持，恒指跌約40點，報21011點，科指跌1.5%，報4428點。

【14：44】【內房危機】中國恒大據報下周三與離岸債券持有人舉行首次面對面會議　屬債務違約一年多以來首次

【14：04】美團 （03690） 跌幅擴至逾4%，騰訊 （00700） 升幅全消，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，100元關口爭持。

【13：38】【百度9888】中資科網巨頭輪流訴不滿？　李彥宏：「馬化騰說的問題，百度都有」

【13：26】恒指跌近100點，報20959點，跌92點，跌穿二萬一，科指跌1.2%，報4439點。

【13：21】商湯 （00020） 股價跌半成，低見2.13元。

【13：20】美團 （03690） 跌近3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升幅收窄至1%。

【13：18】大市轉跌約35點，報21017點，試二萬一支持。科指跌0.9%，報4455點。

【13：13】恒指升幅再次收窄，最新升近20點，報21071點，升19點；科指轉跌0.3%，報4478點。

【13：08】李寧 （02331） 跌0.2%，安踏 （02020） 跌逾2%，特步 （01368） 跌近2%。

【13：00】港股午後初段升近100點，報21149點，升97點；科指升0.5%，報4515點。

【12：34】【中港通關】冠忠巴士半日升近2%　周日起逐步恢復跨境運輸服務

【12：00】恒指半日升110點，報21162點，成交799億元。科指升0.6%，報4520點。ATM個別走，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 跌逾1%。滙豐 （00005） 升2%，渣打 （02888） 升逾4%破頂，友邦 （01299） 續跌1%。內房股造好，其中碧桂園 （02007） 升逾5%。

【11：43】信能低碳 （00145） 升近9成，高見0.35元，成交74萬元。

【11：40】銀娛 （00027） 跌幅擴大至逾4%，金沙 （01928） 跌逾2%。

【11：32】內地股市半日向上，上證半日升0.4%，深證升0.8%，創業板指升1.5%。

【11：23】【內房危機】內房再鬆綁　中國據報計劃放寬「三道紅綫」考核

【11：14】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾3%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%。大市升幅擴至約200點，高見21262點，科指升1.1%，報4543點。

【11：10】【綠色債券】機管局發行總額30億美元債券定價　包括5年期綠債

【11：08】碧桂園 （02007） 升近6%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升4%，中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升逾3%。

【10：46】恒指最新轉升81點，報21133點，科指升0.6%，報4519點。

【10：46】【吉利175】極氪目標今年銷售翻倍　計劃年內進軍歐洲

【10：30】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾1%撐市，美團 （03690） 跌逾2%。另外，小米 （01810） 跌1%，京東 （09618） 升1%。

【10：27】大市最新反覆偏軟，跌約20點，報21031點；科指微跌不足1點，報4492點。

【10：14】濠賭股向下，銀娛 （00027） 跌3%，金沙 （01928） 跌1%。另外，永利 （01128） 跌0.1%，澳博 （00880） 跌近2%，新濠 （00200） 跌0.3%，至於美高梅 （02282） 則升逾2%。

【10：07】金山雲 （03896） 股價回吐逾7%，低見2.92元。

【10：03】恒指最新轉跌約10點，低見21041點。科指升0.2%，報4503點。

【09：58】昨日造好旳創維 （00751） ，股價今早再升逾7%，高見4.18元。

【09：51】新東方在綫 （01797） 升幅擴大至逾8%，高見55.3元。

【09：48】友邦 （01299） 跌幅擴大至近3%，低見86.5元。

【09：47】大市升幅收窄，恒指最新升約15點，科指升0.2%。

【09：47】【異動｜生科股】再鼎醫藥抽升四成　治療肺癌藥研究達到主要終點總生存期

【09：39】索信達 （03680） 逆市挫逾6成，破底低見0.5元，成交2112.2萬元。

【09：37】阿里巴巴 （09988） 升2%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 逆市偏軟跌0.7%。

【09：35】奈雪的茶 （02150） 早段逆市跌8%，低見6.9元，成交2.5億元。

【09：32】再鼎醫藥 （09688） 升35%，早段高見40元。再鼎醫藥夥納斯達克上市公司Novocure公布，針對非小細胞肺癌LUNAR研究達到其主要終點，展示出與單獨使用標準療法相比，總生存期在統計學上有顯著且具有臨床意義的改善。

【09：30】內房股造好，中海外 （00688） 升逾5%，潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升逾4%。

【内房危機】内地據報為房地產佣金設上限　介乎物業售價2%至2.5%

【09：26】新東方在綫 （01797） 擬改名東方甄選，股價今早高開逾2%。

【教育股】新東方在綫擬改名東方甄選East Buy　轉向直播電商業務將有長遠增長

【09：25】復星國際 （00656） 股價逆市低開逾1%。

【復星系】復星國際出售4公司股權　套現67億人幣

【09：24】折讓8.7%配股的微盟 （02013） ，股價逆市跌逾4%。

【09：24】佐丹奴 （00709） 發盈喜，股價高開逾7%。

【盈喜盈警】佐丹奴盈喜料全年多賺42%　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【09：21】滙豐 （00005） 升逾2%，渣打 （02888） 升逾5%，友邦 （01299） 續跌逾2%，恒指高開168點，開報21220點，科指升1.3%，報4552點。

【友邦1299】友邦、人保旗下公司被銀保監指償付能力數據不真實

【09：14】期指開報21315點，升98點。

【08：24】恒指黑期升約217點，報21263點，道指期貨升44點，報33114點。

【08：13】【新冠疫苗】康希諾新冠疫苗臨床研究　取得積極的階段性數據

【07：58】【新股IPO】粉筆2469以9.9元上限定價　一手中籤率為7.6%（附分配結果連結）

【07：45】【配股潮】微盟折讓8.7%配股　淨籌15.7億元

【07：45】【渣打2888】渣打倫敦曾升21%　收市升7%　阿布扎比銀行稱收購進程結束

【07：45】港股ADR收報21304點，升251點。滙豐 （00005） ADR折合報52.77元，較港收市價高1.52元或3%。騰訊 （00700） ADR折合報352.22元，較港收市價高4.42元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.16元，較港收市價高2.56元或2.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠超預期，12月增加23.5萬人，遠高於預期的15萬人，加上首領失業救濟金人數遠低過預期，反映勞動力市場仍然保持強勁，勞動力緊張繼續加添息口壓力。道指低開後跌勢擴大，曾最多跌457點或1.4%，失守33000關，納指亦曾急跌160點或1.5%。道指跌339點，報32930點；標指跌44點，報3808點；納指跌152點或1.5%，報10305點。美滙指數最新報105.1，升0.8%。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【中港通關】東鐵綫往來上水及落馬洲站列車　將大部分時間提升到4至8分鐘一班

下一篇文章

【中國通關】一文看清美日韓澳等地對中國旅客最新入境要求　泰國入境收緊：旅客需至少打兩針（1月6日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【渣打2888】渣打創兩年高、阿布扎比銀行曾考慮收購再惹賣盤猜測　溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」
【渣打2888】渣打創兩年高、阿布扎比銀行曾考慮收購再惹賣盤猜測　溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾4%　內房造好、碧桂園升近6%　恒指回吐跌60點失二萬一（不斷更新）
【港股市況】美團跌逾4%　內房造好、碧桂園升近6%　恒指回吐跌60點失二萬一（不斷更新）
【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【美股期貨】美國非農數據公布前　道指期貨升115點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美國非農數據公布前　道指期貨升115點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款