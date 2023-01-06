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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】滙豐ADR較港高3%　恒指黑期升約217點（不斷更新）

股市 08:30 2023/01/06

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港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料再高開251點，恒指料開報21304點。滙豐 （00005） ADR折合報52.77元，較港收市價高1.52元或3%。騰訊 （00700） ADR折合報352.22元，較港收市價高4.42元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.16元，較港收市價高2.56元或2.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：24】恒指黑期升約217點，報21263點，道指期貨升44點，報33114點。

【08：13】【新冠疫苗】康希諾新冠疫苗臨床研究　取得積極的階段性數據

【07：58】【新股IPO】粉筆2469以9.9元上限定價　一手中籤率為7.6%（附分配結果連結）

【07：45】【配股潮】微盟折讓8.7%配股　淨籌15.7億元

【07：45】【渣打2888】渣打倫敦曾升21%　收市升7%　阿布扎比銀行稱收購進程結束

【07：45】港股ADR收報21304點，升251點。滙豐 （00005） ADR折合報52.77元，較港收市價高1.52元或3%。騰訊 （00700） ADR折合報352.22元，較港收市價高4.42元或1.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.16元，較港收市價高2.56元或2.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動遠超預期，12月增加23.5萬人，遠高於預期的15萬人，加上首領失業救濟金人數遠低過預期，反映勞動力市場仍然保持強勁，勞動力緊張繼續加添息口壓力。道指低開後跌勢擴大，曾最多跌457點或1.4%，失守33000關，納指亦曾急跌160點或1.5%。道指跌339點，報32930點；標指跌44點，報3808點；納指跌152點或1.5%，報10305點。美滙指數最新報105.1，升0.8%。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】農夫山泉、海信家電、中國電力

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股 滙豐控股（00005）
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