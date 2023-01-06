▲ 【新冠疫苗】康希諾新冠疫苗臨床研究 取得積極的階段性數據

康希諾 （06185） 開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗CS-2034在一項評估序貫加強安全性和免疫原性的臨床研究中，取得了積極的階段性數據。

該研究為一項在18歲及以上完成3針新冠滅活疫苗接種的成年人中開展新型冠狀 病毒mRNA疫苗序貫加強的安全性和免疫原性的隨機、盲法、平行對照臨床研 究，於2022年10月啟動，在江蘇開展，共433人入組，正在開展長期隨訪。結果顯示，對於接種過3針新冠滅活疫苗的人群之不良反應發生率及嚴重程度顯著低於文獻報導的已上市mRNA疫苗。老年人亞組的安全性優於成年人亞組。

同時，針對當下流行的奧密克戎BA.5變異株開展了交叉中和抗體動力學研究，發現在 免後7天抗體水準即達峰值，GMT為407，是滅活疫苗同源加強的29倍。

公司指，目前，CS-2034尚處於臨床IIb期階段，當前推進進度符合預期，未來會根據 疫情情況、國家免疫策略、評審機制等，並基於已獲得的積極的臨床數據，進行下一階段研發工作的規劃。

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編輯：姚卓然