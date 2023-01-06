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【儲局官員】布拉德︰利率正接近足以遏制通脹的高位水平

宏觀解讀 08:07 2023/01/06

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【儲局官員】布拉德︰利率正接近足以遏制通脹的高位水平

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，利率正接近足以壓低通脹的高位水平，雖尚未達到可能被視為足夠限制性的區域，但正在接近中，樂觀跡象表明今年物價升幅可能進一步放緩，儲局或能成功遏制通脹。

布拉德表示，儲局今年計劃繼續提高政策利率，通脹仍太高，但某些指標正在回落。隨着實體經濟正常化，今年實質通脹可能會跟隨通脹預期下降，至較低水平，2023年可能是告別通脹飆升的一年，利率相信將變得足夠具限制性。

當被問及2月應再度加息0.5厘，還是將加息步伐進一步放緩至0.25厘時，他未有正面回應，只表示儲局理應使利率盡快達至限制性區域。

經濟軟着陸機會上升

他表示，經濟軟着陸的可能性有所增加，而且認為軟着陸的前景更為樂觀，因勞動力市場並未普遍預期的趨於疲軟，而去年下半年的GDP增長亦以許多人士未曾料到的方式回升。

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

【儲局官員】喬治：料聯儲局加息至5厘以上　認為高利率應維持至2024年　

【儲局官員】卡什卡利：預測終端利率在5.4厘　聯儲局應避免過早減息

責任編輯︰梁浩碩

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