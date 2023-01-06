▲ 【新股IPO】粉筆2469以9.9元上限定價 一手中籤率為7.6%（附分配結果連結）

內地非學歷職業教育培訓服務供應商粉筆 （02469） 以9.9元上限定價，一手中籤率為7.58%，抽16手（8,000股）才穩獲一手，淨籌約1.2億元。公司將於下周一（9日）正式掛牌上市。【分配結果】

公司指，香港公開發售部分已獲超額認購，並超額認購約32.9倍。由於香港公開發售部分為根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數的15倍或以上但少於50倍，故已採用重新分配程序，且將400萬股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目已增至600萬股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的30%。香港公開發售的獲接納申請人總數為2,569名，其中1,858名股東獲配發一手股份。

至於國際發售部分已獲超額認購，國際發售發售股份的最終數目為1,400萬股，相當於全球發售初步可供認購發售股份的約70%。

公司擬將所得款項淨額約52%將用於豐富課程內容和擴大學員群體；約28.5%將用於加強內容及技術開發能力；約12%將用於主要為新開發課程開展營銷活動。

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編輯：姚卓然