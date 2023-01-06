▲ 【ChatGPT】ChatGPT母企OpenAI 最新投資估值倍升至2265億

科技股再爆出獨角獸，據《華爾街日報》報道，擁有聊天機器人ChatGPT的OpenAI正在以公司估值290億美元（約2265億港元）獲投資者要約洽談入股，成為美國最有價值初創之一，儘管收入不多。OpenAI 拒絕置評。

知情人士稱，風險投資公司Thrive Capital和Founders Fund正就收購進行談判，OpenAI要約規模至少3億美元，包括向員工購買持股，由於尚未達成最終協議，條款可能會發生變化。

有別於科技股去年全綫陷落，OpenAI與2021年估值140億美元相比，最新交易條款反映的估值已經倍升。

OpenAI銷售AI軟件，已產生逾千萬美元的收入，不過，亦有投資者對其能否產生顯著的收入，仍抱有懷擬態度。

OpenAI去年推出兩款大熱軟件，AI繪圖的Dall-E 2，以及聊天機器人ChatGPT，Dall-E命名是來自超現實主義畫家達利（Dali），以及Pixar電影《WALL•E》，輸入主題後，便會合成圖像，以供用家編輯。至於聊天機器人ChatGPT，一面世即被視為可改變世界，挑戰行業巨頭Google及蘋果的Siri。

OpenAI早期的支持者，包括Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克），LinkedIn 聯合創辦人Reid Hoffman and Mr. Altman。

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記者：譚志偉