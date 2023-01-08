【宏觀術數@iM網欄】送舊迎新 藉風水催催新年財

聖誕新年過後，打工一族期待著農曆新年假期來臨，零售商界可能對下星期通關會帶來旅遊消費增長有所期望。新一年帶著希望總是好事，心境對實際際遇也常常有奇妙連繫。

在新曆元旦日和農曆（太陰曆）年初一（1月22日）之間，有兩節氣，分別是1月5日的「小寒」和1月20日的「大寒」節，對期間氣運有重要影響力。特別是1月5日小寒節，恰好為地球和太陽的「近日點」，也接近月亮趨向圓滿的日子。所謂近日點，天文學上解釋是由於太陽系內所有行星，繞太陽公轉的軌道都是橢圓形的，即是太陽並非真正在圓形中心，地球環繞太陽公轉時會有最接近和矩離最遠太陽的位置。一般來說，近日點是在新曆1月初，遠日點則在7月份。這兩個日期在星占學上有重要意義，於江恩理論中也是重要的轉捩點。今月「近日點」星盤內，重點為月亮南、北交點正與天王星和幸運點構成特別會合，並且南、北交點正好影會合本地星盤的經濟宮和疾厄宮，此宮位主宰疾病、死亡、保險和稅務等事宜，通關下做好防疫固然是必須的，醫療、保險等業界也恐防因南、北交點和天王星組合的緣故而較多事端。

再待下展望，農曆在新曆1月22日開始，由於陰曆以月亮周期作準則，和節氣曆以太陽為準則不同，立春日（2月4日）已是農曆正月十四日。在術數方面有何區別呢？

最簡單而言便是玄空風水飛星不同。農曆年初一至十四期間風水上仍屬於壬寅（虎年）的十二月（癸卯月）所管。風水組合上流月財星在東南巽位，而其中一個較容易用於催財的旺位在西北方，有一白吉星飛臨，恰好和立春後流年五黃到西北有所不同。若果風水門向正向西北，或且明年風水改動有需要在此方動手，便適宜於這個月內（2月4日前）進行，以流月旺星避免不利，並帶動一下財星喜事，過了立春便較不宜於西北方動土了。

上文談防疫提及過西北方明年五黃星飛至較為不利，除非基本宅盤有所補求或吉利，否則便宜避免出現紅、紫、橙色物品發動凶星。風水有凶必有吉，明年八白財星在南方，配合地盤九紫，格局上基本已屬較吉。若果家居以南方開門或以南方作「用事位」都較容易帶動財氣。新春期間若果和朋友博戲怡情，坐在南方位會容易稍佔小優，若果能配合奇門遁甲方位學，更適用於催吉祭祀等。若以更簡單來說，由於立春後流月為三碧星飛至，略帶是非性質，今年最適宜在南方位置貼上紅底金字「福」字，左右兩傍貼揮春一對，既有助化解是非，也有利於個人財運和姻緣，怕和原局不配合的朋友，至3月初移去便可以。

明年為雙春兼潤月，即一年內有兩個立春加上潤月，習俗較喜歡作婚嫁之年，又適逢九運已入氣，未婚者可多用用南方離宮助緣。

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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