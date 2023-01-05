【免費聽演唱會】鄭欣宜、馮允謙無懼寒風 昂坪360纜車空中獻唱 1月7日晚呢度有得睇

2022年於樂壇頒獎禮大豐收的鄭欣宜（Joyce）及馮允謙（Jay），兩人分別於今年3月中旬及下旬在紅館開個人演唱會。兩人率先為個人演唱會進行熱身，日前身昂坪，舉行一場與別不同的「360 °最離地演唱會」，於全新推出的全景纜車+ Crystal 及昂坪市集舉行。

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Joyce同Jay二人落力獻唱俘虜網民，而現場遊客見到二人亦份外興奮，不時向他們揮手打氣。Joyce表示今次是第一次乘坐昂坪360，從未想像過在纜車內獻唱：「這天真的很冷，昂坪只有7度，穿多少衣服也不夠暖，我貼了多個暖包！其實本身我也有些畏高，但拍攝當日天氣時毛毛雨、加上有大霧，坐纜車時候就像穿越雲層，拍戲也做不到這效果，加上不同天氣的風景也不同，真的很美麗靚，這些天然景象令我完全忘了害怕。」

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兩位歌手無懼寒冷天氣及濃霧影響，發揮超水準的表現，現場演唱多首歌曲。馮允謙表示這次高空演唱非常難得：「這是我第一次乘搭昂坪360，一知道可以在纜車中唱歌，就很興奮很期待！演出時我們有好多事情要兼顧，如歌詞、音準、拍子，唱完已差不多到站，沿途也有不同風景，真是一次很難忘的experience！」



此外，昂坪360亦推岀多輪宣傳攻勢，宣傳最新推出嘅全景纜車Crystal +。除了邀得剛出新歌嘅男神魏浚笙及大馬女神林明禎做代言人外，本周六（7日）更會有全港首個最離地演唱會上映，由新鮮出爐的叱咤女歌手金獎鄭欣宜夥拍叱咤男歌手銀獎馮允謙在全景纜車及昂坪市集演唱，各位樂迷記得留意！

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隨後Joyce和Jay轉場到昂坪市集演唱，連續唱出多首情歌，更特意為呢次音樂會練習普通話歌：「我及Joyce很少合唱這類那類Sweet的情歌，『Jam』得好開心，加上去到昂坪市集真係好大霧，很有舞台煙霧效果。不過這些煙霧是天然，很特別及委難忘。剛剛踏入新一年，希望會承接上年的工作量。雖然我很久沒有放過長假，希望2023年會繼續會畀心機工作！」



「360 °最離地演唱會」將於1月7日晚上9:00 在昂坪360 Facebook 專頁播出，觀眾更可參加遊戲贏取禮物。

禮物詳情：

大獎（一名）：香港愉景灣酒店 住宿連早餐及餐飲現金券 (價值港幣1,000元) Staycation雙人套票及 全景纜車Crystal+ 車票兩張；

二獎（一名）：香港愉景灣酒店 餐飲現金券 (價值港幣1,000元) 及 全景纜車Crystal+車票兩張；

三獎（五名）：昂坪360來回標準車廂車票兩張

國際知名DJ Alan Walker，將於本周五（1月6日）在亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站演唱會，並邀請男團MIRROR成員做演唱會特別嘉賓，早前他也在旅發局安排下在香港觀光，包括乘坐最新景點、昂坪360的全新全景纜車Crystal+。

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責任編輯：陳詠妍