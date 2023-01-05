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【儲局官員】喬治：料聯儲局加息至5厘以上　認為高利率應維持至2024年　

宏觀解讀 22:37 2023/01/05

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美國就業數據強勁，引發市場對聯儲局加息幅度或會再提升的憂慮。堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治（Esther George）坦言，聯儲局應將聯邦基金利率提升至5厘以上，並將其維持到2024年，以遏止通脤上升。

喬治接受CNBC訪問時指，她對聯邦基金利率的預測已上調至5厘以上，又表明高利率會再維持一段時間，直至通脹確實回落到當局2%的目標。她又贊成將5厘以上的利率維持至2024年。

她又指出，真正看到通脹持續的地方，似乎是在經濟服務領域的非住屋部分，因此會繼續在這個板塊中尋找線索，以了解政策在該領域是否能起到顯著作用。

聯儲局去年下半年開始縮減資產負債表，喬治表示當局繼續縮表將非常重要，又指關於資產負債表政策如何運作，聯儲局還有很多需要學習的地方。

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編輯：葉志偉

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