【渣打2888】渣打高開近6%　阿布扎比銀行稱收購進程結束

▲ 【渣打2888】渣打倫敦升幅收窄至5.7% 收購談判據聞已終結

外電引述消息稱，中東最大銀行阿布扎比第一銀行（FAB）考慮收購渣打集團 （02888） ，旨在打造資產逾1萬億美元的新興市場銀行，根據向監管當局的申報，阿布扎比第一銀行原處於非常早期的收購評估階段，但收購進程已終結。

渣打今日高開5.6%，報65元，創2年高。

渣打在倫敦交易所曾抽升21%，高見797.4便士，相當於74.16港元，收市升幅收窄至6.8%，收報705.2便士，折算約65.62港元，較港收市價高6.6%。

知情人士稱，FAB已對渣打銀行進行6個多月的評估，並正與顧問合作評估交易的可行性，惟未有正式的接觸。另一位知情人士稱，FAB還可能考慮其他交易結構，例如收購渣打英國公司的部分業務，但考慮收購涉及複雜因素，交易行動或會告吹。

根據英國監管規則，阿布扎比第一銀行的聲明，顯示未來6個月都不會提出收購，但其他第三方機構則不受限，仍可提出要約。

據了解，倘若收購交易最终完成，將是過去十年最大的銀行合併案之一。渣打的最新市值為204億英鎊，而 FAB 的估值為 519 億美元（約4053億港元），約有一半股權由阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment持有。

根據年報，渣打單一大股東為新加坡主權基金淡馬錫，持股5.1億股或16.01%，施羅德持股1.76億股或5.6%，貝來德持股5%好倉。

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編輯：伍鍵文