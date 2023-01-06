【渣打2888】渣打創兩年高、阿布扎比銀行曾考慮收購再惹賣盤猜測　溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」

渣打集團 （02888） 再傳成為銀行同業併購對象。彭博社周四報道，中東最大銀行阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank）考慮收購渣打，旨在打造資產逾1萬億美元的新興市場銀行。FAB其後表示，曾處於非常早期的評估階段，但目前已停止評估收購渣打。

中東資金考慮收購消息一度刺激渣打（英：STAN）倫敦股價抽升21%，高見797.4便士，相當於74.16港元。即使FAB表明已打「退堂鼓」，渣打英股全日仍升7%，收報705.2便士，折算約65.62港元。

港股方面，渣打今日高開5.6%，報65元，創2年高。接近中午收市，渣打仍升近半成，報64.5元，成交近1億元。

阿布扎比銀行評估收購渣打長達6個月

知情人士稱，FAB已對渣打銀行進行6個多月的評估，並正與顧問合作評估交易的可行性，惟未有正式的接觸。另一位知情人士稱，FAB還可能考慮其他交易結構，例如收購渣打英國公司的部分業務，但考慮收購涉及複雜因素，交易行動或因而告吹。

根據英國監管規則，阿布扎比第一銀行的聲明，顯示未來6個月都不會提出收購，但其他第三方機構則不受限，仍可提出要約。

倘若FAB真的推進收購，將是過去十年最大的銀行合併案之一。渣打的最新市值為204億英鎊，而FAB的估值為519億美元（約4053億港元），約有一半股權由阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment持有。

根據年報，渣打單一大股東為新加坡主權基金淡馬錫，持股5.1億股或16.01%，施羅德持股1.76億股或5.6%，貝來德持股5%好倉。

渣打屢成併購目標 溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」

渣打從1853年建立，1858年即在印度、上海、香港、新加坡開設分行，雖然目前規模未及三大英資銀行，最新市值繼為滙豐 （00005） 5分之1，但其中東、亞洲、非洲網絡令其常成為國際銀行併購傳聞目標之一。

從1980年代遇萊斯銀行（Lloyds Bank）提購，2000年代傳出花旗、摩通有意收購，到2018年另一英資行巴克萊也傳出有意收購。

上任8年的渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）過去曾多次為該行保持獨立辯護，包括在2021年出席論壇時形容渣打是「複雜的野獸（complex beast）」，很少買家可以好好消化，但同時補充若真的有人能提出很有價值的合併方案，並且可說服股東合併比獨立好，歡迎與他聯絡。

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編輯：伍鍵文