【渣打2888】渣打倫敦曾升21%　現升6%　阿布扎比銀行收購談判結束

▲ 【渣打2888】渣打倫敦升幅收窄至5.7% 收購談判據聞已終結

外電引述消息稱，中東最大銀行阿布扎比第一銀行（FAB）考慮收購渣打集團 （02888） ，旨在打造資產逾1萬億美元的新興市場銀行，據最新消息，收購談判現已終結。渣打在倫敦交易所曾抽升21%，現升幅收窄至5.7%，報698便士。

知情人士稱，FAB已對渣打銀行進行六個多月的評估，並正與顧問合作評估交易的可行性。另一位知情人士稱，FAB還可能考慮其他交易結構，例如收購渣打英國公司的部分業務，但考慮收購涉及複雜因素，交易行動或會告吹。

據了解，倘若收購交易最终完成，將是過去十年最大的銀行合併案之一。渣打銀行的最新估值為 231 億美元（約1804億港元），而 FAB 的估值為 519 億美元（約4053億港元）。

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編輯：伍鍵文