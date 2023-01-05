  • 18°C
香港時間 : 2023105日 (週四) 23:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打2888】渣打倫敦曾升21%　現升6%　阿布扎比銀行收購談判結束

股市 22:05 2023/01/05

分享：

分享：

【渣打2888】渣打倫敦升幅收窄至5.7%　收購談判據聞已終結

外電引述消息稱，中東最大銀行阿布扎比第一銀行（FAB）考慮收購渣打集團 （02888） ，旨在打造資產逾1萬億美元的新興市場銀行，據最新消息，收購談判現已終結。渣打在倫敦交易所曾抽升21%，現升幅收窄至5.7%，報698便士。

知情人士稱，FAB已對渣打銀行進行六個多月的評估，並正與顧問合作評估交易的可行性。另一位知情人士稱，FAB還可能考慮其他交易結構，例如收購渣打英國公司的部分業務，但考慮收購涉及複雜因素，交易行動或會告吹。

據了解，倘若收購交易最终完成，將是過去十年最大的銀行合併案之一。渣打銀行的最新估值為 231 億美元（約1804億港元），而 FAB 的估值為 519 億美元（約4053億港元）。

相關文章：

【渣打信用卡】金管局：無證據顯示涉個人資料外洩　已向業界提供指引防範同類攻擊

【渣打2888】渣打中國完成首筆國債期貨交易　目標中國業務盈利貢獻倍增

編輯：伍鍵文

美股 收購 阿布扎比 渣打集團（02888） 英國 倫敦 新興市場 銀行 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【儲局官員】喬治：料聯儲局加息至5厘以上　認為高利率應維持至2024年　

下一篇文章

【今日至HOT】疫後飛日本被15親友要求代購｜樂軒臺2房戶買家255萬元入市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升72點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【日本機票】香港航班1.8起可用日本全部機場　國泰每周日本航班增至70班、增福岡札幌航班　香港快運復運部分早前取消航班
【日本機票】香港航班1.8起可用日本全部機場　國泰每周日本航班增至70班、增福岡札幌航班　香港快運復運部分早前取消航班
【美股市況】美就業強勁憂息口壓力　美滙升穿105關　道指曾跌逾400點　納指跌1.1%（不斷更新）
【美股市況】美就業強勁憂息口壓力　美滙升穿105關　道指曾跌逾400點　納指跌1.1%（不斷更新）
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【Morning精點】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股轉投蘋果　港媽月俾父母$7000家用感後悔
【Morning精點】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股轉投蘋果　港媽月俾父母$7000家用感後悔
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款