  • 18°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 07:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打2888】渣打倫敦曾升21%　收市升7%　阿布扎比銀行稱收購進程結束

股市 06:02 2023/01/06

分享：

分享：

【渣打2888】渣打倫敦升幅收窄至5.7%　收購談判據聞已終結

外電引述消息稱，中東最大銀行阿布扎比第一銀行（FAB）考慮收購渣打集團 （02888） ，旨在打造資產逾1萬億美元的新興市場銀行，根據向監管當局的申報，阿布扎比第一銀行原處於非常早期的收購評估階段，但收購進程已終結。渣打在倫敦交易所曾抽升21%，高見797.4便士，相當於74.16港元，收市升幅收窄至6.8%，收報705.2便士，折算約65.62港元，較港收市價高6.6%。

知情人士稱，FAB已對渣打銀行進行6個多月的評估，並正與顧問合作評估交易的可行性，惟未有正式的接觸。另一位知情人士稱，FAB還可能考慮其他交易結構，例如收購渣打英國公司的部分業務，但考慮收購涉及複雜因素，交易行動或會告吹。

根據英國監管規則，阿布扎比第一銀行的聲明，顯示未來6個月都不會提出收購，但其他第三方機構則不受限，仍可提出要約。

據了解，倘若收購交易最终完成，將是過去十年最大的銀行合併案之一。渣打的最新市值為204億英鎊，而 FAB 的估值為 519 億美元（約4053億港元），約有一半股權由阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment持有。

根據年報，渣打單一大股東為新加坡主權基金淡馬錫，持股5.1億股或16.01%，施羅德持股1.76億股或5.6%，貝來德持股5%好倉。

相關文章：

【渣打信用卡】金管局：無證據顯示涉個人資料外洩　已向業界提供指引防範同類攻擊

【渣打2888】渣打中國完成首筆國債期貨交易　目標中國業務盈利貢獻倍增

編輯：伍鍵文

美股 收購 阿布扎比 渣打集團（02888） 英國 倫敦 新興市場 銀行 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【美股收市】就業仍勁 憂重手加息 道指挫339點 納指跌1.5%

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】就業仍勁 憂重手加息 道指挫339點 納指跌1.5%
【美股收市】就業仍勁 憂重手加息 道指挫339點 納指跌1.5%
【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【Morning精點】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股轉投蘋果　港媽月俾父母$7000家用感後悔
【Morning精點】段永平幾乎沽清騰訊ADR及巴郡B股轉投蘋果　港媽月俾父母$7000家用感後悔
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期抽升358點　中概股指數爆升9%（不斷更新）
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款