【歷來最高】ZA Bank 再推短期儲蓄保　期滿保證回報率逾5厘

ZA Bank 宣布，再推出短期儲蓄保險計劃「ZA 儲蓄保」系列，期滿保證回報率達歷來最高5.25%。推廣期內，用戶可享限時0.65%保費折扣，折實後每年期滿保證回報率達5.25%。

「ZA 儲蓄保４」以港元計價，鎖定期為18個月。期滿後，每年保證回報率為4.8%。用戶只需 HKD 10,000 即可開展儲蓄計劃，兼享基本人壽保障，若受保人在保單生效期間不幸身故，計劃將提供一筆身故賠償，為總已繳保費的105%。

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即日起用戶可透過 ZA Bank App 極速投保，全程最快只需3分鐘。

每名受保人及每保單的保費額上限為50萬元，同時，每位投保人最高總保費為80萬元 ; 包括所有正生效的 ZA 儲蓄人壽保險產品。

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