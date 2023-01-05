【美國加息】IMF副總裁指美國通脹未「轉危為安」 呼籲聯儲局應堅定加息

國際貨幣基金（IMF）副總裁Gita Gopinath 在接受外媒訪問時，表示美國通脹仍未「轉危為安」，並呼籲聯儲局應堅持加息到底。

Gopinath表示，雖然聯儲局（Fed）2022年曾激進升息，使近日通脹有所緩和，但她仍敦促聯儲局在今年持續加息至近5%的水平，因「若從勞動力市場的指標，以及通脹中僵化的部分來看，像是服務類通脹，我認為很明顯還沒有在通膨方面度過難關。」

Gopinath亦指出，在包含薪金、能源以及非食品相關部分通脹出現非常明確及持久下降之前，聯儲局保持限制性的貨幣政策是十分重要的。

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記者：何珊如