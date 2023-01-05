【券商點睇】12月交付量增長符預期 蔚來今年新產品周期強勢

東吳證券表示，蔚來（09866）公布其去年12月乘用車交付量為15815輛，同比及環比增長50.8%及11.6%，符合該行預期，其中車型ET5貢獻了主要增量。該行亦指，蔚來今年新品周期強勢，產品矩陣進一步豐富，維持對其「買入」評級。蔚來周四（5日）收市報 81.9元，升幅5.6%。





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蔚來於2022年全年共交付12.25萬輛，同比增加34%。該行預測，蔚來2022至2024年營收分別為507億、983.4億及1544億元，歸屬於普通股股東淨利潤則料至2024年會轉虧為盈，分別由2022及2023年淨虧損118.4億及79.3億，至2024年有淨利潤2.5億元。





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該行亦指，蔚來去年底發布ES8及EC7，產品矩陣更豐富，今年亦將會發布ES6/EC6的全新改款及一款新車型，共計八款NT2平台新車在售，新品周期強勢。

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撰文：鄭昊彤