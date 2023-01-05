【美國通脹】美國去年11月JOLTS職位空缺高於預期 或添聯儲局加息壓力

美國勞工部周三（4日）公布月度職位空缺（JOLTS），2022年11月職的位空缺數為 1,045.8萬個，雖然較修正後前值1051.2萬個低，惟仍高市場預期的1,000萬個。

此外，離職率升至2.7%或420萬人，為2022年2月以來首見，而離職率即為衡量自願離職者在總就業人數的比例。

數據反映美國就業市場依舊強勁，職位空缺數的增加，加上持續強勁的薪資成長，或使聯儲局在未來仍保持高利率以抑制通脹。

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記者：何珊如