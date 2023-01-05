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居屋業主趁低價換私樓　以930萬購嘉悅兩房戶

股樓投資 19:59 2023/01/05

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通關在即，近日整體二手交投回穩，呎價卻維持低位整固，新近有居屋業主趁低價換樓，繼早前售出居屋自住居屋，剛升級購入同區私樓單位。世紀21物業(將軍澳)魏仕良表示，一名區內業主剛以930萬元，成功購入將軍澳嘉悅二座低層J室，單位實用面積576平方呎，單位兩房一套開則望開揚市景。買家是同區居屋業主，早前售出自住單位，現在入市成功升級私樓。折合實用面積呎價為16,146元，比對於半年前同類單位成交價達1,100萬元，最新成交價已顯著回落15%。

魏仕良續指，原業主於2015年4月以708.7萬購入物業至今，持貨8年帳面獲利221.3萬，期間升值達31%。

【有相睇】新都城連天台戶劈價117萬 元旦長假中以683萬售【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

嘉悅 世紀21 將軍澳 二手市場 私人屋苑

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