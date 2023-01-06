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【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位

理財智慧 16:36 2023/01/06

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郊區地方大住宅密度低，若由郊區搬到市區，或等同於大屋搬細屋，一下子減少了居住空間，設計上要如何用盡每分空間，就是門學問了。是次裝修單位的業主，一家三口由800平方呎單位，搬到561平方呎單位居住，為了有充足的儲物量，花近80萬元翻新裝修，善用僅有的空間，住得更舒適。

B.R.G Interior Design設計師Raphael透露，單位業主一家三口本來住在貝沙灣800平方呎單位，及後搬到紅磡海逸豪園，一個實用面積561平方呎單位。他們大屋搬細屋最大的難題是，有充足的位置存放3人物品，以及如何擴闊單位的空間感，令到一家人住500多平方呎單位都不感到局促。

按圖即睇單位全貌

    點擊圖片放大
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為了有更多地方儲物，首先要擴闊客廳。單位翻新時將廚廁位置對調，並將原本與客廳相連的浴室，改為現時的開放式廚房；又在流理枱旁放置4人飯枱，一個位置就結合了廚房及飯廳。

其餘位置就撥為客廳，有充足空間放置2個高至天花的收納櫃。值得一提的是，因單位樓底較矮，兩組大櫃均採用弧形及懸浮滲光的設計，減去笨重佔地的感覺，提升空間感。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

另外一個慳位儲物的實際方法，就是以櫃作牆。不論是主人房或是兒子房，都有一面入牆大櫃，Raphael說，衣櫃放滿衣物更有隔音效果，相當簡潔方便。而兒子房間床頭位置，亦「偷位」作為客廳展示櫃。

此外，細心的讀者或會發現，搶眼的紅色梳化，周邊都不見裝有電視。玄機就位於窗簾前方網有投映機，以替代傳統固定的電視器材，除了令到客廳格局更簡潔，亦能為從事保險業的業主，提供與同事聚會的地方，打破區域功能的限制，用盡每一寸空間。

裝修費用：

木器工程 $ 295,150
木工工程 $ 87,120
油漆工程 $ 37,440
泥水工程 $ 120,653
電燈工程 $ 85,550
水喉工程 $ 45,800
雜項工程 $ 123,600
總計 : $ 795,313

相片來源：B.R.G Interior Design

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撰文 : 陳楚琨

紅磡 家具 海逸豪園 工程 設計 香港 裝修設計
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