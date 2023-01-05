【中港通關】宏利香港：目標今年增聘逾3000名代理人　迎通關後內地訪港客業務增長

中港自1月8日起重新通關。宏利香港及澳門首席業務總監陳鴻展表示，宏利積極招聘代理人以擴大團隊，目標是在今年增聘超過3000名代理人，為準備迎接通關後的內地訪港旅客業務增長，正招募具大灣區人脈的專才與非本地畢業生加入代理人團隊，因他們更了解內地客戶的需求和喜好。

陳指，宏利在疫情期間已為拓展內地訪港旅客市場作好準備，包括在尖沙咀設立宏利尊尚客戶中心以提升客戶服務體驗、成立MCV行政委員會以推動相關業務發展，期望在通關後為客戶提供更優質和更具效率的服務。他相信一系列通關措施將進一步加快香港經濟復甦，吸引更多內地商務和旅遊人士來港，為保險業帶來龐大機遇。他又稱，宏利在去年截至11月底，在新入職的代理人數目是香港壽險公司之冠。

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記者：胡學能