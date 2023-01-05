▲ 【Sandbox母企】港產區塊鏈獨角獸Animoca Brands無懼加密寒冬 目標季內發起10億美元Web3基金

FTX爆煲令加密資產寒冬加劇，港產獨角獸、元宇宙遊戲平台The Sandbox母企Animoca Brands聯席創辦人蕭逸最新接受外電訪問時仍稱，正擬本季發起新web3、元宇宙投資基金，目標籌集10億美元。蕭逸去年11月接受另一傳媒訪問時曾稱，期望可為新基金集資20億美元，可見最新市況令其集資計劃受影響。

蕭逸在最新訪問中表示，會以第一季完成募資為目標，坦言目前市況甚具挑戰性，最終集資規模或輕微少於10億美元，但強調依然收到投資者表達興趣參與。

蕭逸：約10家Animoca Brands投資公司受波及

FTX崩塌波及多家加密產業鏈企業，蕭逸表示，Animoca Brands也有約10家投資公司受FTX事件重創，重申即使近期經濟前景轉弱，仍有部分附屬公司完成集資。他未有提及涉及相關公司名稱和估值。

Animoca Brands現時投資逾380家企業，蕭逸稱，目前公司未有再融資計劃，會專注於與其他加密同業建立完整「Web3生態圈」。公司上一輪融資為去年9月，當時獲得淡馬錫投資，詳情可見【新股IPO】

蕭逸又指，加密寒冬正影響公司收入，因不少業務都會收取加密代幣。據公司披露資料，至11月底，Animoca Brands持有約2.14億美元現金，有9.4億美元流動加密持產如比特幣等，另有約30億美元資產負債表外代幣。

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