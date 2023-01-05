【中港通關】保聯：香港保險代理人仍維持約12萬人　料有足夠人手處理內地客需求

國務院聯防聯控機制綜合組今（5日）發布多項優化內地與港澳人員往來措施，將由1月8日起實施，包括不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測、恢復在香港、澳門國際機場轉機或過境進入內地服務等。香港保險業聯會表示，歡迎香港恢復與內地通關，相信往來內地旅遊復常，將進一步振興本地經濟，並有利香港保險業。保聯指，香港保險代理人的數目在疫情前後變化不大，仍然維持在12萬人左右，相信有足夠人手處理內地客戶的保險需求。

保聯表示，香港有完善醫療體制，危疾保險及醫療保險涵蓋廣泛疾病及住院醫療保障服務，一向廣受內地客戶歡迎。據最近進行的相關市場調查，顯示內地居民到訪香港的意欲強烈，並有意在訪港期間購買香港保險產品，他們對危疾和醫療保障產品最感興趣。隨着對健康和保障意識的提高，業界預計香港的醫療和危疾保險需求將會繼續增長。此外，內地客戶對香港保險產品多元化有多種貨幣可供選擇，亦深感興趣。

保聯指，香港保險公司一直致力為通關作好準備，以確保其服務、銷售渠道、平台和系統等各方面都準備就緒，隨時為客戶服務，有保險公司更計劃在今年增聘理財顧問，以配合不斷增長的本地業務和通關後的離岸業務。

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編輯：胡學能