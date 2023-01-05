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【大行報告】具強大競爭優勢成領域首選 麥格理首予中升「跑贏大市」

股樓投資 19:02 2023/01/05

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麥格理表示，中升（00881）在經銷行業的經銷網絡、奢侈品牌曝光率及營運效率上具強大競爭優勢，認為集團處於有利地位，能夠捕捉不斷增長的汽車升級換代需求，首予其「跑贏大市」評級，目標價為81.6元，相當於預測今年市盈率14.5倍。中升周四（5日）收市報46.75元，升幅7.7%。

 



【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

 

該行表示，中升成為其在中國汽車經銷商領域中的首選，主要因集團在中國與主要的豪華汽車品牌關係密切，而且在二手車市場有較早部署。


 

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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麥格理又預計，中升於2022至2024財年將達到15.6%和26.4%的收入和淨利潤複合年增長率，料期內每股盈利複合年增長率為26.4%，比2019至2022財年複合年增長率的23.9%表現更好。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

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撰文：鄭昊彤

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