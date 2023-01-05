【疫市創業】港企創智能消毒系統解商業客痛點　去年銷售增逾半

2020年初新冠疫情來襲，大多數人感到不知所措，四出搶購消毒防疫用品。但身為於會計師的方偉濂（William）及王加威（Ian）卻看到商機。靠個私人資金成立初創AirTech，主攻智能消毒系統，聚焦技術而非產品，憑着私人投資及銷售回報走下去，去年銷售較2021年增長逾50%。

當時已發現市場上有很多人，只顧着搶購消毒用品，忽略了是否用得合適。一些機構更沒有足夠的人手和時間，去完成消毒、管理和確保有效使用消毒用品；甚至囤積過量消毒產品，至過期造成浪費。

靠數據分析 省人手時間成本

Ian及William相信，消毒清潔是物管工作的一部分，有效的消毒是要科學化，透過技術及數據，毋須大量人手下管理、執行監控消毒工作。系統要確保自動執行，節省人手、時間和成本，預算所需的消毒產品數量。簡單而言，就是透過軟硬件的配合，收集目標地點的環境數據，經過系統的人工智能分析後，自動編排合適的運作模式及消毒時段，並能自動回饋問題，以及整個每月運作報告。



因此，該公司專攻商業客戶，尤針對須同時管理多個場地如商場、商廈及學校的大型企業。Ian強調，管理簡單及有紀錄可依，是其公司解決方案針對市場痛點的賣點。



Ian明白初創之間合作的重要性，他們研發物聯網、IoT相關軟件及系統，進行數據分析；同時與其他專注硬件研製的夥伴合作，才能更快回應市場的機遇，如其系統要用指定合作夥伴的專用消毒霧劑，是一個好例子。Ian解釋，此舉有助保證發揮最好的消毒效果。當然，客人也可採用其他消毒用品，但須經過該公司確試其效能及安全性。



收入來：解決方案+月費+售消毒產品

Ian笑言，一開始是抱着「難得看到市場的問題，那時又沒有人去解決，希望做點貢獻。」他們不介意別人學習，因為市場實在很大，多些人參與，可能對整個社會帶來更好的效益。當然，他們對自己的商業模式及技術很有信心，相信從服務入手，以科技為客戶解決問題，不是簡單的銷售產品，故客戶的黏性會較高。

集中B2B市場，以月費模式及銷售消毒產品是主要收入來源。

AirTech發展踏入第三個年頭，但Ian指工作實在太忙，不斷追趕科技突破及生意，以及解決不同客戶的痛點，沒有時間參與任何與初創相關的比賽。說白了，就是暫時不缺錢。



拓灣區市場 加強智能物聯網研發

創始人方偉濂（William）及王加威（Ian）指出，暫沒有融資的急切性，反而希望吸引一些策略性的投資者，尤其可以提供應用環境與該公司的方案，有助提升方案效能。如一些商場、商廈的管理者，甚至是業主，都是他們理想的對象。



除了研發外，該公司亦跳出香港，到大中華地區包括大灣區發展，於2021年在深圳成立分公司。針對大灣區當地的環境，發展適合的環境治理業務，並希望將智能系統應用範圍拓展到大灣區，加大研發及製造的投入，例如將其智能消毒系統加配內地的芯片和感應器，加強在區內的智能物聯網研發和實踐。



採靈活工作模式 長者就業添人手

全球搶人才，尤以科技人才最搶手。初創AirTech的創始人方偉濂（William）及王加威（Ian）表示，細公司請人更難。



現時該公司在港聘有約20人，另有小量同事在內地工作，一直採用靈活的工作模式如在家工作，有需要時才到場地或回公司。



Ian坦言，在香港「自己地頭」也還好一點，在內地就更難，加上現時內地生意未算很大，故也影響流失率。至去年才好一點，因有些大科企裁員。

我們一直積極與大學合作，並從大學裏招聘科研人員，由於我們系統充分善用物聯網，為他們建立良好的研發平台，我們有穩定業務和增長，在研發上有較大發揮機會。

除了向年輕人招手，該公司也嘗試聘用有相關經驗的長者。Ian指去年曾聘用一位在物管富有經驗的長者。

我們系統的維護及管理方便，不用體力勞動，他的表現比我們預期好，有責任心，大家很夾得來。現時機場貨運站的裝置，也是靠他管理。

記者：梁巧恩



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