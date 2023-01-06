瑞典國王不滿阿仔遭剝奪王儲地位 歐洲王室再現宮鬥？

瑞典80年代通過長嗣繼承法，國王長女維多利亞公主成為史上首位瑞典女王儲。但瑞典國王卡爾十六世‧古斯塔夫近日接受訪問，就反對追溯法令，認為兒子不應被剝奪其出生時享有的王儲地位。

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卡爾十六世‧古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）與王后希爾維亞（Queen Silvia）育有3名子女，包括1977年出生的長女維多利亞公主（Princess Victoria）、1979年出生的兒子菲利普王子（Prince Carl Philip）與1982年出生的幼女瑪德琳公主（Princess Madeleine）。

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瑞典於菲利普出生時仍行長子繼承法，因此菲利普本來是王儲。不過瑞典國會提出憲法修正案要求改行長嗣繼承法，王位將由君主首名子女繼承。

由於長嗣繼承法屬追溯法令，維多利亞於法案1980年後取代菲利普成為新任王儲，而菲利普僅成為王儲7個月。

卡爾十六世‧古斯塔夫一直反對追溯修正案，認為菲利普不應該被剝奪他出生時享有的頭銜。

他近日接受當地電視台SVT訪問時，坦言制定有追溯效力的法律很棘手也似乎不明智。他認為法律應用在下一代沒有問題，但兒子當時已經出生，但卻遭剝奪王儲頭銜。

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當SVT記者問到菲利普是否被不公平剝奪頭銜時，卡爾十六世‧古斯塔夫認同這個説法。

不過王室其後再聯絡SVT記者，要求他們折返讓卡爾十六世‧古斯塔夫就上述言論澄清。

卡爾十六世‧古斯塔夫解釋指，他認為一個王子出生後就成為太子，政府幾個月後就提出新條件。而他認為兒子在這方面適應得很好，姐弟之間也相處和諧。

他表示大女維多利亞已感受到責任，也有履行王儲的責任。不過他形容維多利亞已到成熟年齡，但也是個年輕女性。

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責任編輯：鄭錦玲