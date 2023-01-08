【山地悠遊人生@iM網欄】加勒比海帆船 乘風破浪揚帆出海7日（2）

▲ 乾淨整潔的船艙

乘坐模仿百年前古老帆船設計，加上現代科技的CHRONOS帆船出海7天，真是難能可貴的經驗，CHRONOS帆船雖然有9年歷史，可船上的每個房間都很乾淨，衛生間一塵不染。比我乘坐過的所有郵輪還要乾淨。每個船艙裏都有空調，船上有海水淡化系統、自動排污、發電機。

▲ 衛生間光亮如新

除了船長，其他的八個船員，每天都要輪班工作，三個負責清潔房間和餐飲服務生的工作，一個廚師，一個航海經驗豐富的帆船導師，帶領兩名年輕力壯的水手，一個機械工程師。帥氣的水手每天都要花12小時清潔甲板，保養和修理船身，還要經常下水清理依附在船身的海洋生物。

大部分乘客都是德國人，他們吃的很保守，每天都是麵包、沙拉、義大利麵，每天現烤的蛋糕和甜點。膳食營養豐富，味道不錯。 可是身在加勒比海海產最豐盛的地區，可以說是被龍蝦包圍，每天都有漁民來兜售龍蝦和吞拿魚。但就是吃不著，為了保持供應量穩定，食物安全、成本等因素，船上的所有食物都是從歐洲購買的。

▲ 活跳跳的龍蝦，只留尾巴，30隻龍蝦頭直扔大海。

到了第三天，終於廚師決定購買龍蝦，漁民用小艇送來30隻活跳跳的龍蝦，漁民馬上把頭切掉，只剩下龍蝦尾，放進藍色的桶裡，用冰塊加水冷藏，我心裡竊喜，以為終於晚上可以吃龍蝦了。回頭不夠10分鐘，漁民把所有的30隻龍蝦頭扔進大海裡，我看著心裡暗自不爽，晚飯時間到了，喝著冰冷的南瓜湯，我想著熱騰騰的龍蝦頭湯，結果主菜上場，居然是冰藏的三文魚，我問同桌跟廚師相熟的瑞士人，龍蝦去哪裡了，答案是，龍蝦會出現在4天後的告別晚宴，俗稱船長晚宴，簡直是暴殄天物！我心裡無語，吃完晚餐，馬上氣鼓鼓的回船倉休息。

▲ 買來的活龍蝦，四天後出現在船長晚宴上。

第四天是聖誕晚宴，原本計畫去餐廳吃飯，所有人都盛裝打扮，就在等待上岸時，風雨交加，一個小時後，船長決定讓餐廳送到會到船上，每人有半邊烤龍蝦ba，可最後收到帳單，那頓晚餐另加65歐元。

▲ 這烤得過火的龍蝦，每人半邊，盛惠€65歐元

帆船每天航行約4小時，風浪小的時候船身晃動5-10米，我頭暈到不行，站都站不穩，但是經驗豐富的乘客們，在看書、曬太陽、聊天和吃午餐。德國朋友說，他橫跨大西洋時，最大浪頭有20-30米，喜愛航海的人，就是期盼著這種自虐的感覺。

▲ 每天都有漁民來兜售龍蝦和吞拿魚，但就是吃不著。

乘客中最老，83歲的Ｋ和70歲的老婆，這次是第三次上船體驗橫跨大西洋。他們曾經擁有一艘小船23年，5年前因為Ｋ年紀大，無力保養船隻，而依依不捨的把船賣了，他們說曾經擁有帆船的人，最大的體會和最開心的日子是；買船第一天和賣出的那一天，擁有一艘小船，每年的花費和維修保養等工作是沒完沒了的。

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作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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