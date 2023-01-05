【稅局搬遷】去稅局辦事要留意！大部分辦事處已遷往啟德

稅務局宣布，大部分現時位於灣仔稅務大樓的辦事處，將於下周一（9日）完成遷往位於九龍啟德協調道5號的稅務中心。市民如計劃到訪稅局，須留意各科別和組別的辦公地點。有關辦公時間和聯絡電話號碼維持不變。

本月9日起，稅務局只餘下電腦支援組（會計）、遺產稅署、退稅組、儲稅券組仍在灣仔稅務大樓辦公，暫定至5月。

現設於灣仔稅務大樓地下的收件箱亦於明日（6日）下午5時30分起停止提供服務。市民之後可轉用設於啟德稅務中心地下的收件箱投遞文件。

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配合系統更新，稅務局24小時自動電話詢問系統187 8088本月7日上午8時30分至翌日下午5時暫停服務，其間公眾可在網上查閱稅務資料，也可盡量使用電子服務處理稅務事宜。

查詢搬遷、前往啟德稅務中心的交通指南等詳情，可瀏覽網頁或致電187 8088。

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