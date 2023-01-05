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【MPF】積金評級：強積金2022年帳面投資虧損1869億元　人均蝕28,200元

股市 18:49 2023/01/05

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強積金研究機構積金評級公布，2022年12月美國和環球股市下跌，估算強積金在2022年全年帳面投資虧損約1,869億元或下跌約15.7%，僅次於2008年的30.2%全年虧損。

計入強積金供款後，估計2022年強積金成員平均帳戶結餘約為229,500元，按年減少約28,200元。截至2022年年底，估算強積金總資產約為1.049萬億元，全年跌約11.2%。

積金評級主席叢川普表示，去年投資艱難，疫情伴隨對戰爭、通脹、利率上升和經濟增長等憂慮，導致股票和債券的評級向下調，令投資於傳統股票和債券的多元化投資策略變得無效，由於強積金的所有資產類別（強積金保守基金除外）均錄得負回報，強積金成員最佳的做法就是盡量減少損失。

他認為，強積金成員可能對去年強積金的投資表現感到失望，雖市場回報並非由強積金制度可控制，但強積金制度的相關持份者仍可確保成員獲得正面體驗。

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編輯：胡學能

退休 疫情 美股 股票 經濟 基金 美國 強積金 通脹
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