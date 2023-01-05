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【2023展望】海通：料恒指今年有高單位數升幅　科網股基本面有修復空間

股市 18:53 2023/01/05

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港股踏入2023年後已連升3個交易日，投資者對市況今年反彈憧憬愈趨強烈，海通國際資產管理部主管及董事總經理王勝祖指，港股經過連續三年下跌後，今年將現轉機，料恒指今年將有高單位數升幅，惟短期反彈過急，或需先行整固。

恒指估值便宜料受惠中國經濟上行

王勝祖表示，港元滙價近期已由7.85的弱方兌換保證水平回升，代表資金或重新回到亞洲市場。由於股票市場往往會在6至9個月前憧憬政策和經濟預期，預期中國經濟重啟和穩增長政策的利好會在未來半年至一年出現下，股市或會在現階段和上半年間提早反映，近期中港市場的風險偏好亦逐漸上升。

本港將於周日（8日）起與內地通關，他認為通關雖然短期或對本港疫情帶來壓力，但會有利本地消費，整體利大於弊。

他預計今年中國經濟有上行空間，由於恒指未來與中國經濟的關連度增加，恒指估值也持續低於A股，認為港股今年亦會繼續向好，料有單位數升幅，但近月反彈勢頭凌厲，認為指數短線會有獲利盤湧現，需先行整固，現階段保持審慎，但中長線偏樂觀。

王勝祖又提到美國經濟已接近衰退，聯儲局的超預期的緊縮政策已到達終點，預期今年大部分時間會維持高利率。

料美股短期有調整，歐股前景未算樂觀

該行私人財富管理首席投資總監陳彥甫預期美股估值會出現調整，現時仍不算便宜，盈利預測存在下調壓力，料美股短期會有調整，因此要低配美股。歐洲股票估值雖然回落至合理水平，但當地經濟下行壓力大，又有能源供應和地緣政治危機等問題，同樣不算樂觀。

他認為中港股市隨著內地放寬防疫政策，又出台一系列穩經濟增長的政策，將會加大經濟復甦動力。當中較看好以消費類為主的互聯網經濟股份，認為行業未有再進一步收緊監管，近期更發放進口遊戲版號亦是利好指標，加上中概股退市擔憂大致解除，都反映發展方向已較前兩年有所改變，基本面有修復空間。

內房股方面，他指出內房股未來三季將有不少債務到期，要留意發展商償債進度。此外，行業仍要處理國內保交樓等問題，市場情緒在修復之中，對板塊保持謹慎態度。

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編輯：葉志偉

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