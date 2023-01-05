【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】小豆島景色+直島藝術品2.0 $30街渡遊橋咀仿日本之旅



最近政府陸續放寬防疫措施，不少人都已經或打算出外旅行，或因如此，最近熱門山徑都未算太多人，即使熱門欣賞紅葉地點大棠亦未見迫爆。不知道大家有否想過去西貢的外島走走？最近旅遊事務署聯同香港地質公園舉辦西貢海藝術節，由西貢海出發，以鹽田梓為中心，串連橋咀洲、糧船灣和滘西洲，以《再島嶼》為題，設有不同的藝術作品和公眾參與活動，讓大眾每一次參觀時都有著不同的體驗，一同感受藝術和大自然的療癒力量，而小弟今次就帶大家去當中的橋咀洲部分參觀一下。



橋咀洲位於西貢牛尾海的橋咀郊野公園範位內，而橋咀郊野公園是本港面積最小的離島郊野公園，除最大的橋咀洲外還包括另外七個小島，當中橋頭就是連接橋咀洲的連島沙洲，當潮退至1.4米以下時，可以直接由橋咀洲沿著沙堤步行過去。

▲ 橋咀早已豎立指示，提醒遊人前往連島沙洲的潮夕漲退時間。





橋咀洲憑著獨特的地質內涵在2009年被劃為香港地質公園，島上的岩石類型豐富，地質遺跡豐富多樣，最特別的是在退潮時才在連島沙洲沙堤露出水面的岩石明星「菠蘿包石」。

▲ 像極菠蘿包的「菠蘿包石」。



西貢海藝術節策展人透過與藝術家和村民共同創作，將橋咀洲和鹽田梓塑造成為開放式博物館，結合島嶼的歷史、文化、古蹟、自然景觀及藝術作品，為訪客提供多元的旅遊體驗，當中三組藝術家在橋咀洲以藝術作品回應大自然令人震懾的力量，讓觀眾能透過藝術品認識潮汐漲退，及在橋咀洲獨有的「菠蘿包石」及連島沙洲等生態面貌。

▲ 連島沙洲美景。

▲ 在連島沙洲望橋咀洲方向也很美。

要前往橋咀島並不難，只要在西貢碼頭乘坐街渡就可前往，最早大約早上九點就有船，來回價格大約30元左右，約坐15分鐘就可到達。大家落船就會看到藝術節訪客資訊站的攤檔，去到記得先拿取製作精美的宣傳單張及特色地圖，拿著介紹邊看資料邊參觀更開心更實在。

▲ 搭街渡往橋咀的船飛，當天小弟九時多出發，遊人不多。

兩個裝置隨即在眼前，「再島嶼」是藝術節主題，大會特別放置此主題裝置供遊人打卡；「海洋說」借用橋咀碼頭附近空間，創作團隊透過大型海螺金屬雕塑，以海螺中空形態收集和放大海浪的聲音，讓公眾仔細聆聽海聲，思考人類在大自然中的角色。

▲ 「再島嶼」裝置。

▲ 「海洋說」大型海螺金屬雕塑。



去到如果正值退潮，建議先到連島沙洲望望，連同影相慢慢行過去連上山落山只須半小時，不要錯過沙堤上的菠蘿包石，以及連島沙洲另一邊的大型藝術作品「日光下的月影」，上山樓梯級不多，即使少上山也不用怕！「日光下的月影」借月亮由新月至滿月的變化，比喻潮漲潮落，圍繞月亮的十二個球體就如古代計時儀器—日晷。

▲ 「日光下的月影」裝置很特別。

一場去到橋咀不用急著離去吧，不如享受一下「大菠蘿遊」— 一個令人垂涎三尺的名字，原來昰藝術節特別在橋咀郊遊徑的不同地方擺放得意可愛的藝術品，由聖雅各福群會復康服務轄下單位藝想—一個智障及自閉譜系障礙人士的創作平台，與插畫師貓珊，一起以藝術探索橋咀洲上的標誌性地貌，創作團隊搜集橫跨多年的香港人與菠蘿包至菠蘿包石的故事，重新以陶泥演譯，生動有趣。郊遊徑全長不足兩公里，來回廈門灣（又稱半月灣）不算難，只要穿上行山鞋就可舒適走過，在大約100米高峰上看著廈門灣及連島沙洲美景。

▲ 「大菠蘿遊」沿途的得意可愛陶泥藝術品。

▲ 廈門灣又稱半月灣，是夏天暢泳的熱點。

▲ 橋咀郊遊徑一點並不難行，也可眺望連島沙洲的美景。

橋咀作為週末郊遊或親子遊的地方實在不錯，若在今年1月15日或之前前往參觀，島上更會有藝術節大使為大家介紹特色景點及作品，即使過後，有關藝術品亦會在今年內繼續擺放，大家也不要錯過，詳情可瀏覽以下網址：https://skhartsfestival.hk/tc/

▲ 藝術節大使會戴上此名牌以供識認。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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