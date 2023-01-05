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【中港通關】國泰航空倍增前往內地航班數量　1月14日起每周營運61對航班、3月增至逾100對

宏觀解讀 18:48 2023/01/05

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【中港通關】國泰航空倍增前往內地航班數量　1月14日起每周營運61對航班、3月增至逾100對

內地和香港公布通關細節，符合檢測要求港人可免隔離入境，國泰航空 （00293） 公布，因應政府最新公布，國泰航空前往內地的航班數量將增加超過1倍，從1月14日起，每周有61對航班往返香港和內地13個城市，較目前每周營運27班出往內地航班、50班內地返航班，明顯回升。

國泰航空預告，未來數周會恢復更多往返香港和內地航班，目標在今年3月將往來兩地航班數目，增至每周超過100對。

國泰特別指出，從1月8日起，香港往返北京航班將增至每周10對，往返上海浦東航班增至每周21對，也會恢復飛往廣州航班至每周5對。從1月14日起，往返廈門的航班增至每周4對，往返成都航班增至每周6對。

國泰航空最新日本航班安排，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘

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