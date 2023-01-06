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【英國王室】哈里子女不獲殿下頭銜成轉捩點 查理斯仍盼與幼子和解

環球社會熱點 08:05 2023/01/06

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英國哈里王子自傳將於下周出版，外界關注哈里和王室的關係。查理斯正式成為國王後，哈里的兩個子女未有自動獲得殿下頭銜，據報是造成哈里和查理斯分歧的轉捩點，不過英媒指查理斯仍希望和哈里修補關係，並非哈里所指的拒絕溝通。

哈里自爆遭威廉出手打傷 導火線係梅根 【下一頁】

哈里（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）卸任王室高級成員時，有君子協定限制兩人使用殿下（HRH）頭銜。

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查理斯去年9月正式繼位成為英王後，哈里兩名子女作為國王孫子孫女，理應自動獲得殿下頭銜，惟英國王室至今拒絕正名。

英媒《每日郵報》指，事件已成哈里和查理斯重大爭執點之一。報道更指，若哈里梅根再度使用殿下頭銜，雖然查理斯不願意，但亦或會迫使他頒布命令，正式褫奪頭銜。

哈里稱冀父親哥哥回到身邊 感遭到背叛（有片） 【下一頁】

英媒《每日電訊報》引述查理斯身邊消息人士指，他一直深愛兩個兒子，過去一直嘗試保持溝通。該消息人士更指，查理斯和哈里在去年6月英女王登基白金禧年慶典期間，一直保持聯絡並多次會面，指哈里的說法是錯誤。

報道承認兩人關係偶爾十分緊張，但查理斯堅持敞開對話大門，隨時歡迎哈里梅根與其溝通。據報查理斯仍將邀請哈里夫婦，出席今年5月的加冕典禮。

但哈里在最近接受的採訪中，拒絕承諾參加典禮，並指在王室的問題保持沉默無助於解決問題。

責任編輯：李俊儀

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