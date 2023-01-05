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【MPF】OnePlatform MPF綜合指數去年全年跌14%
股市 18:22 2023/01/05
環一財富管理公司公布，截至2022年12月19日，OnePlatform MPF綜合指數報226.97點，按月升2.5% 。
中國「動態清零」新冠防疫政策於12月份轉變，提振亞洲股市表現，帶動OnePlatform MPF股票指數在12月份按月升3.9%；OnePlatform MPF債券指數及OnePlatform MPF DIS 65歲後指數分別升約2%及0.2%。OnePlatform MPF DIS 核心累積指數是唯一下跌的指數，按月跌0.8%。總結2022年，環球通脹率不斷攀升及俄烏戰爭，導致OnePlatform MPF綜合指數由去年初至12月19日跌14.1%，全線OnePlatform MPF指數均錄得雙位數跌幅。當中，股票指數表現最差，去年初至12月19日累跌16.9%。
基金分類表現：
|基金類別
|按月變幅（%）
|2022年初至12月19日（%）
|亞洲股票基金
|+2.9
|-18.7
|中國股票基金
|+9.3
|-20.6
|歐洲股票基金
|+0.2
|-11.8
|環球股票基金
|-1.8
|-17.8
|大中華股票基金
|+6.8
|-23.6
|香港股票基金
|+9.7
|-17.7
|日本股票基金
|+0.1
|-11.7
|美國股票基金
|-3.6
|-20.4
|亞洲債券基金
|+3.5
|-10.2
|港元債券基金
|+2.3
|-9.2
|強積金保守基金
|+0.1
|+0.3
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編輯：胡學能
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