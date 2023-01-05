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【MPF】OnePlatform MPF綜合指數去年全年跌14%

股市 18:22 2023/01/05

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環一財富管理公司公布，截至2022年12月19日，OnePlatform MPF綜合指數報226.97點，按月升2.5% 。

中國「動態清零」新冠防疫政策於12月份轉變，提振亞洲股市表現，帶動OnePlatform MPF股票指數在12月份按月升3.9%；OnePlatform MPF債券指數及OnePlatform MPF DIS 65歲後指數分別升約2%及0.2%。OnePlatform MPF DIS 核心累積指數是唯一下跌的指數，按月跌0.8%。總結2022年，環球通脹率不斷攀升及俄烏戰爭，導致OnePlatform MPF綜合指數由去年初至12月19日跌14.1%，全線OnePlatform MPF指數均錄得雙位數跌幅。當中，股票指數表現最差，去年初至12月19日累跌16.9%。

基金分類表現：

基金類別 按月變幅（%） 2022年初至12月19日（%）
亞洲股票基金 +2.9 -18.7
中國股票基金 +9.3 -20.6
歐洲股票基金 +0.2 -11.8
環球股票基金 -1.8 -17.8
大中華股票基金 +6.8 -23.6
香港股票基金 +9.7 -17.7
日本股票基金 +0.1 -11.7
美國股票基金 -3.6 -20.4
亞洲債券基金 +3.5 -10.2
港元債券基金 +2.3 -9.2
強積金保守基金 +0.1 +0.3

【ET財智Talk】金價首季睇升幾多？ 艾德金融文錦輝展望2023年商品市場投資策略！

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【MPF】積金評級：2022年強積金全年虧損料達1900億元　中港美股票基金自2008年最差

編輯：胡學能

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