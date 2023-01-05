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【比亞迪1211】比亞迪「仰望」首款車型「U8」　百萬元級越野SUV定位

股市 18:41 2023/01/05

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【比亞迪1211】比亞迪「仰望」品牌首款車型「U8」亮相　百萬元級越野SUV定位

比亞迪 （01211） 舉行「仰望」品牌發布會，首款新車型「仰望U8」亮相，搭載最新發布的「易四方」技術平台，配備四輪獨立輪邊電機，車架正中間放置中央控制器，以及刀片電池，定價為百萬級越野SUV。比亞迪稱，「易四方」技術屬100%自主研發，適用純電及混動平台，覆蓋越野、超跑等車型。

比亞迪董事長兼總裁王傳福稱，「易四方」技術有能力讓車輛失控的風險降低到「萬萬分之一」。他透露，「易四方」技術可使車輛在轉向裝置失效或者輪胎爆胎的情況下，幫助駕駛員控制車輛動態，還具備應急浮水、原地掉頭等功能。

U8車長逾5米，寬度逾兩米，動力最大功率超過1100馬力，0-100公里/小時加速時間3秒，此外，新車配備激光雷達等感知硬件，將具備高階的自動駕駛能力。

比亞迪：新車「仰望U9」零百加速達到2秒級、採電動蝴蝶門設計

比亞迪在發布會上首次對外展示仰望品牌的超跑車型「U9」，新車採用智能電動蝴蝶門設計，據了解，「仰望U9」亦搭載易四方動力系統，零百加速達到2秒級。

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編輯：伍鍵文

港股 科技產品 比亞迪（美：BYDDY） 比亞迪股份（01211） 比亞迪 汽車 新能源 品牌
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