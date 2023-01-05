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【教育股】新東方在綫擬改名東方甄選East Buy　轉向直播電商業務將有長遠增長

股市 18:12 2023/01/05

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【教育股】新東方在綫擬改名東方甄選East Buy　轉向直播電商業務將有長遠增長

新東方在綫 （01797） 公布，擬將新東方在綫更名為為「東方甄選控股有限公司」，英文名亦從「Koolearn Technology Holding Limited」更改為「East Buy Holding Limited」，將於1月31日舉行股東大會審議。集團指出，董事會評估業務後，認為業務重點轉向直播電商領域可為集團帶來長遠增長動力，現時名字新東方在綫未能涵蓋其業務線及內地熟知品牌（即東方甄選，其直播節目名稱），預期更名將能配合公司業務發展、於客戶建立關係及促進品牌建設，以致集團長遠價值嗎，符合集團最佳利益。

東方甄選為集團於2021年底，內地需結束K9教育後建立的直播銷售平台，6月於抖音建立直播間，一周後已粉絲人數破千萬，股價半年間累計升1.77倍，產品不僅限教育或書籍，亦有農產品銷售，期間引來教育股帶貨，老師成推銷員等爭議。新東方競爭對手好未來（美：TAL）於2022年10月亦辦直播平台，思考樂 （01769） 於2021年底亦已上限抖音直播間。

相關文章：

【教育股】新東方在綫再升逾5%創上市高　旗下「東方甄選自營產品」抖音帳號粉絲數量突破100萬

【新東方9901】被指「出抖入淘」俞敏洪：無稽之談　評價業務已穩定、開源節流見效

記者：宋佩恩

港股 中國概念股 新東方—S（09901） 新東方（美：EDU） 思考樂教育（01769） 新東方在綫（01797） 好未來教育（TAL Education Group，美：TAL）
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