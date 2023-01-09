AXA安盛創新意外保險計劃 保障老幼三代

獎項：最佳個人意外保險獎

無論我們多注重及小心生活上的每一個細節，意外就是意料之外，無可避免。輕則破財，重則身體受傷，甚至影響工作、生計及家庭大受影響。為自己及家人購買一份可提供周全保障的個人意外保險，萬一發生意外，一家老幼均可獲得全面支援。其中AXA安盛一直致力為每一位客戶及其家人提供適切的服務及保障，並深受客戶支持，於今屆「優秀保險企業大獎」中獲頒「最佳個人意外保險」大獎。

市民縱然已有醫療保險及勞工保險，購買個人意外保險可進一步擴闊保障範圍，讓生活更加安心。作為香港最大一般保險業務的保險公司，AXA安盛一向以客為先，更深明不少客戶需要全面照顧子女及年長父母，肩負家庭的經濟重擔。因此，AXA安盛推出了香港首創的意外保險計劃——「卓越」豐盛守護樂，以單一保單為橫跨三代的家庭成員提供全面保障，讓同一家庭內的受保人士能因應不同需要，得到全面而適切的創新共享保障。

定期專業培訓 數碼轉型銷售



AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基形容，獲獎是業界對AXA安盛「卓越」豐盛守護樂的肯定，同時亦推動他們繼續將創新、優質的保險產品帶給更多客戶。「為了讓客戶透徹了解AXA安盛保險產品的保障內容及細節，AXA安盛堅持『不培訓，不銷售』的原則。我們會定期為員工及理財顧問舉辦研討會和培訓課程，並輔以一系列教學影片及教材以豐富他們對相關產品認識及獲取最新市場資訊。」

24小時網上報價



隨着疫後新常態的發展，AXA安盛亦推行數碼轉型，將數碼科技應用至公司的個人意外保險銷售。客戶可以透過AXA安盛的網站，簡單提供受保人資料，即可24小時全天候獲得即時報價及完成購買流程。受保客戶更可透過EMMA by AXA手機應用程式自行提交門診相關的索償申請，簡易快捷；其他保障項目的索償亦可同樣透過EMMA by AXA下載相關表格及提交文件，讓客戶輕鬆掌控全家人的保障，節省時間，享受生活。

▲ AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示，AXA安盛亦將數碼科技應用至公司的個人意外保險銷售，客戶可以透過AXA安盛的網站，簡單提供受保人資料，即可24小時全天候獲得即時報價及完成購買流程。

三代家庭成員 共享同一保障



為幫助客戶減輕意外導致的經濟及心理負擔，AXA安盛更推出「卓越」豐盛守護樂，專為一家三代、家中老幼，以及家 中經濟支柱提供貼心的意外保險保障，至今深受客戶歡迎。計劃由緊急治療、住院、收入損失，以至傷殘及死亡，均為客戶 提供全面保障，讓他們得以投入生活，無後顧之憂，做到「意料之外，保障之內」。客戶可以較低廉的保費，獲得因意外而產生的醫療費用保障，以及在死亡或永久傷殘時提供高達200萬港元的現金賠償，從而大大減輕因發生意外而構成的經濟及心理負擔。除此之外，AXA安盛「卓越」豐盛守護樂還會保障一些相關開支，例如復康輔助器材，或家屬因為需要照顧自己而請假，均會有年假補償；甚至客戶只需為其中一名子女繳付保費，其餘子女亦能於共享保障下免費受保，獲得相同保障。

▲ AXA安盛為保障作為家中經濟支柱的客戶在面對個人意外時獲得全面支援，因此推出了香港首創的意外保險計劃——「卓越」豐盛守護樂。

個人化全面保障



「卓越」豐盛守護樂的成功關鍵，黎柱基歸納出三大重點：「計劃為市場首創的共享保障方案，可以讓最多十名橫跨三代的家庭成員能夠共享同一保障限額，既節省保費，又能夠讓全家安心。另一方面，預算比較靈活的客戶，亦可選擇投保傳統的個人保障方案，獲享個人化保障限額，得到更全面保障。此外，有鑒於香港人的壽命愈來愈長，為確保家中老幼都能夠得到適切保障，產品的投保年齡涵蓋6個月嬰兒至80歲高齡的長者，續保亦不設年齡限制，客戶在成功投保後，更可享終身保障。而當中的貼心保障更包括子女及長者可獲雙倍每日住院現金津貼及私家看護津貼，長者亦可獲額外骨折保障。」客戶更可按個人需要，自選「收入或付款保障」，即使不幸遇上意外，導致生計受影響，此項保障將為受保家庭提供適時經濟援助。

（特約）